По всей территории Украины воздушная тревога: Россия подняла носитель 'Кинжалов' МиГ-31К

К вечеру 19 июня всю Украину накрыла масштабная воздушная тревога. Причиной стал взлет истребителя МиГ-31К с аэродрома "Саваслейка" в Нижегородской области РФ.

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Этот истребитель является носителем гиперзвуковых ракет "Кинжал". Об угрозе предупредили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

"Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка", – говорится в сообщении, опубликованном в 17:14.

Напомним, ранее в этот день стало известно, что оккупанты сбросили взрывчатку на жилой дом на Черниговщине. В результате удара пострадал 55-летний мужчина, владелец дома.

Также сообщалось, что в результате вражеской атаки поврежден Научно-исследовательский институт во Львове.

А после обеда 19 июня захватчики сбросили КАБы на окраину Харькова. Прилеты зафиксированы у детского лагеря: есть пострадавшая.