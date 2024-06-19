По всей территории Украины воздушная тревога: Россия подняла носитель "Кинжалов" МиГ-31К
К вечеру 19 июня всю Украину накрыла масштабная воздушная тревога. Причиной стал взлет истребителя МиГ-31К с аэродрома "Саваслейка" в Нижегородской области РФ.
Этот истребитель является носителем гиперзвуковых ракет "Кинжал". Об угрозе предупредили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.
"Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка", – говорится в сообщении, опубликованном в 17:14.
Напомним, ранее в этот день стало известно, что оккупанты сбросили взрывчатку на жилой дом на Черниговщине. В результате удара пострадал 55-летний мужчина, владелец дома.
Также сообщалось, что в результате вражеской атаки поврежден Научно-исследовательский институт во Львове.
А после обеда 19 июня захватчики сбросили КАБы на окраину Харькова. Прилеты зафиксированы у детского лагеря: есть пострадавшая.
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