По всей территории Украины воздушная тревога: Россия в третий раз за день подняла носитель 'Кинжалов' МиГ-31К

В среду, 5 июня, по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Это связано с тем, что Россия подняла третий раз за день в небо истребитель МиГ-31К, являющийся носителем ракет "Кинжал".

Этот борт представляет угрозу всей стране. О его взлете сообщили в Воздушных силах ВСУ.

"Вся Украина – ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Ахтубинск (Астраханская область)", – говорится в сообщении.

В 16:11 Воздушные силы ВСУ объявили об отбое воздушной тревоги во всех областях, кроме Харьковской.

В среду, 5 июня, в Украине уже два раза объявляли масштабную тревогу из-за взлета российского МиГа. Первый раз оккупанты поднимали истребитель с аэродрома Саваслейка в Нижегородской области РФ. Второй раз взлет МиГ-31К произошел с аэродрома Ахтубинска (Астраханская область).

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 5 июня РФ атаковала Украину 27 "Шахедами". Силы ПВО уничтожили 22 БПЛА. В Полтавской области зафиксировано попадание в промышленный объект.

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