По всей территории Украины воздушная тревога: Россия в третий раз за день подняла носитель 'Кинжалов' МиГ-31К

Государство-агрессор Россия вечером 24 июня вновь подняла в небо истребитель МиГ-31К, являющийся носителем гиперзвуковых ракет "Кинжал". Оккупанты поднимают в небо МиГ-31К третий раз в день.

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Тревога была объявлена во всех регионах Украины. Об этом сообщили в Telegram-канале Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Был зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка в Нижегородской области государства-агрессора России.

Мониторинговые каналы предположили, что российские оккупационные войска отрабатывали вылеты МиГов "конвейером" и маневры пусков.

"Большая вероятность того, что при следующем обстреле будут применены ракеты "Кинжал", – писали мониторы.

Тревога продолжалась с 22:18 до 22:34.

Напомним, в прошлый раз тревогу из-за взлета "МиГа" объявляли меньше часа назад: тогда она продолжалась с 21:44 до 22:08. Перед этим тревогу из-за взлета носителя "Кинжалов" объявляли с 20:14 до 20:53.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 24 июня войска РФ атаковали крылатыми ракетами Одессу. В результате прилета вспыхнул мощный пожар на складе торговой сети, пострадали три человека.

А днем оккупанты ударили по Покровску Донецкой области. В результате атаки погибли по меньшей мере четыре человека, 34 получили ранения.

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