По всей территории Украины воздушная тревога: Россия второй раз за день подняла носитель 'Кинжалов' МиГ-31К

Вечером в понедельник, 1 июля, по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Это связано с тем, что Россия второй раз за день подняла в небо истребитель МиГ-31К, который является носителем ракет "Кинжал".

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Этот борт представляет угрозу для всей страны. О его взлете сообщили в Воздушных силах ВСУ.

"Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!" – сказано в сообщении.

По данным мониторинговых каналов, вражеский борт взлетел с аэродрома "Саваслейка" Нижегородской области РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее, к вечеру 1 июля, в Украине также объявляли масштабную воздушную тревогу. Причина – взлет российского истребителя МиГ-31К, являющегося носителем ракет "Кинжал".

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