По всей Украине объявлена воздушная тревога: есть угроза баллистики

Утром 26 мая в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. "Покраснели" все регионы Украины, украинцев предостерегли о баллистической угрозе.

О тревоге предупредили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины. Она обусловлена тем, что в России на воздух был поднят носитель "Кинжалов" МиГ-31К.

"Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины! Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижнегородская область)", – говорится в сообщении ВС ВСУ от 09:16.

Напомним, в ночь на 26 мая Россия запустила по Украине 14 ракет и три десятка "Шахедов": силы ПВО сбили 43 цели.

Без последствий ночные удары врага не обошлись. Так, на Днепропетровщине и Николаевщине после атаки РФ повреждены школы, медучреждение и жилые дома.

Также Россия ударила по Винницкой области. В результате атаки поврежден ряд домов, три человека пострадали.