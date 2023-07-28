По всей Украине воздушная тревога: угроза применения ракет

Вечером в пятницу, 28 июля, по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Она связана с активностью вражеского МиГ-31, который является носителем ракет "Кинжал".

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Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

"Ракетная опасность по всей территории Украины! Зафиксирован взлет МиГ-31 с аэродрома Саваслейка!" – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ВСУ говорят, что войска РФ накапливают силы, чтобы усилить атаки на инфраструктуру и прибрежную зону Украины. Оккупанты предупреждают гражданские суда в море о невозможности следования в украинские порты.

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