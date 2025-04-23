'Побежали в коридор': жители Полтавы рассказали о вражеской атаке и показали ее последствия. Видео

В ночь на 23 апреля российские оккупационные войска ударили беспилотниками по Полтавской громаде. Местные жители рассказали о последствиях вражеской атаки и показали ее последствия.

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Об этом сообщает "Общественное". После 22 часов люди уже отдыхали, когда услышали звуки ударных БПЛА и взрывы.

"Мы легли отдыхать уже, когда слышим грохот – и все сразу полетело, стекло... Все начали выходить, я бабушку схватила, потому что она едва ходит. Вышли, смотрим, а там уже все горит, разбито. Спасибо, что хоть все живы-здоровы", – рассказала Наталья.

По словам местного жителя Павла, после взрыва все сначала выбежали в коридор, а затем всем подъездом спустились вниз.

"Все произошло очень быстро, шум, и, я так понимаю, "Шахед" влетел в помойку. Жене только порезало палец", – отметил мужчина.

Она рассказала, что очень испугалась и сразу направилась в коридор, когда беспилотник начал приближаться.

"Летело, слышно было сильно, очень страшно, я сразу выбежала в коридор, к окнам не подходим – и тут взрыв, и я услышала, что у меня на балконе что-то произошло. Вышла посмотрела, дверь снята с петель", – пояснила она.

Местная жительница Вера в тот вечер уже легла отдыхать, но еще не успела уснуть. Впоследствии она услышала сильный взрыв и увидела большой пожар.

"Мы уже отдыхали в такое время, я не успела заснуть, легла где-то после 22 часов – и здесь сильный взрыв и огонь перед глазами. Такое ощущение, что прямо метров за 10 горит. Пожар был большой, тушили его очень долго, но все оперативно было и слаженно", - подчеркнула женщина.

Напомним, в ночь на 23 апреля россияне атаковали беспилотниками Полтавскую громаду. Зафиксировано попадание по предприятиям, гражданской инфраструктуре и по жилым домам в двух районах города. Один из дронов упал вблизи многоэтажки, травмированы три человека.

Как сообщал OBOZ.UA, этой ночью россияне ударили беспилотниками по Харькову и Одессе. В Харькове произошли пожары. В Одессе заявили о ряде пожаров и нескольких пострадавших.

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