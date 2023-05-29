Побили до комы и отобрали авто: украинец рассказал, как над ним поиздевались оккупанты на Запорожье. Видео

Военные российской армии на временно оккупированных территориях продолжают доказывать свою бесчеловечную зверскую сущность. В этот раз на блокпосту в Васильевке на Запорожье они жестоко избили пожилого мужчину, который пытался выехать из захваченного села Светлодолинское под Мелитополем после того, как россияне разрушили его дом.

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Поиздевались над украинцем из-за его старенькой "Нивы". Машину забрали, а избитого до полусмерти мужчину выбросили в ров, где его нашли и спасли неравнодушные украинцы. Видео опубликовали в Telegram "Риа-Мелитополь" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Хотели забрать у меня Ниву – старенькая машина. Даже не знаю, для каких нужд она им была нужна. Я не соглашался отдать, поэтому начали бить", – рассказал переселенец.

Пострадавшего привезли в больницу в Харькове, где он лечился длительное время. После выписки из больницы он обратился за помощью к волонтерам, поскольку все его вещи – только то, что надето на нем.

Напомним: на временно оккупированных территориях Херсонщины оккупанты создали дефицит еды и товаров первой необходимости.

"Худшая ситуация зафиксирована в Новотроицком районе, во всех населенных пунктах которого отмечается дефицит пищевых продуктов и товаров первой необходимости", – сообщили в Центре национального сопротивления.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– оккупанты собираются вывезти очередных несовершеннолетних украинцев из временно оккупированной Луганщины на территорию РФ. Делать это планируют под ширмой "отдыха для школьников в летних лагерях", соответствующие анонсы уже были сделаны в ряде населенных пунктов Щастинского района;

– в сети появилось щемящее видео из Днепра, по которому российские оккупационные войска выпустили в ночь на 26 мая ракеты и дроны, убив двух мирных жителей. На кадрах женщина, вероятно, потерявшая близкого человека, кричала и плакала, не понимая, "за что его убили?"

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