'Почему Африка должна быть исключением?' Буданов признал, что ГУР проводит спецоперации против России по всему миру

Главное управление разведки МО Украины проводит спецоперации по ликвидации российских наемников даже в Африке. Глава ГУР Кирилл Буданов не подтвердил это прямо, но и не стал отрицать проведение таких операций против российских наемников из ЧВК Вагнер, часть которых, как известно, осталась в Африке.

Как отметило издание Washington Post, на западе есть слухи, что украинские разведчики "воюют в Африке против наемников Вагнера". Буданов в интервью изданию отметил, что украинцы воюют "везде, где это возможно".

"Мы проводим операции, направленные на снижение российского военного потенциала, везде, где это возможно. Почему Африка должна быть исключением? " – спросил Буданов.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия готовит провокацию против Украины, связанную якобы с незаконным оборотом западного оружия в Африке. Кремль планирует обвинить украинских спецназовцев в якобы использовании оружия от США в боевых действиях в Судане, а как доказательство намерено использовать сфабрикованные фото захваченных "вагнеровцами" "трофеев".

Относительно рейдов через границы в Россию глава ГУР рассказывал с "редкой для него улыбкой". Он прямо отметил, что Украина планирует новые "трансграничные атаки" – и с привлечением российских добровольцев, и с помощью ударных беспилотников.

"Это план, направленный на уменьшение российского потенциала. Он охватывает многие аспекты, например военную промышленность, критически важные военные цели, их аэродромы, их командно-диспетчерские пункты", - подчеркнул Буданов.

Еще в сентябре 2023 года появилась информация о том, что бойцы ГУР проводят наземные операции в Судане, где борются с поддерживающими "Вагнер" силами.

А в феврале этого года сообщалось, что украинские спецназовцы захватили в плен наемников ЧВК "Вагнер" в Судане. Те признались, что их отправили свергнуть правительство страны.

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