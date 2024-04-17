Россия готовит провокацию против Украины, связанную якобы с незаконным оборотом западного оружия в Африке: в ГУР разоблачили план врага

Россия готовит провокацию против Украины, связанную якобы с незаконным оборотом западного оружия в Африке. Кремль планирует обвинить украинских спецназовцев в якобы использовании оружия от США в ходе боевых действий в Судане, а в качестве доказательств намерен использовать сфабрикованные фото захваченных "вагнеровцами" "трофеев".

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины. В ведомстве рассказали, что спецслужбы РФ готовят очередную информационную спецоперацию на фоне ослабления позиций Москвы и ее прокси-сил в Африке.

По данным украинской разведки, Кремль будет пытаться обвинить украинских спецназовцев в якобы применении иностранного оружия во время боев в Республике Судан.

Для этого пропаганда России должна обнародовать в СМИ, в частности в ливийских, заказные публикации и сфабрикованные фото "трофейного" американского оружия, которое ранее в Украине захватили наемники ЧВК "Вагнер".

Цель кремлевских "вбросов" – дискредитация Украины и партнеров, а также обвинение Запада в бесконтрольном обращении оружия с участием Украины.

Кроме того, Москва будет пытаться акцентировать внимание на том, что элитные украинские спецподразделения принимают участие в боевых действиях в Африке, когда РФ ведет геноцидную войну против самой Украины.

Из-за продолжающихся мусульманских праздников, которые продолжаются, в частности, и в части стран Африки, спецслужбы РФ были вынуждены фабриковать фотоматериалы на территории Беларуси.

"Подчеркиваем, что Украина и ее Силы обороны продолжают действовать исключительно в рамках международного права и устава ООН, с уважением к суверенитету всех стран и не имеют никакого отношения к каким-либо незаконным действиям, связанным с незаконным оборотом оружия", – подчеркнули в ГУР.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в британской разведке указали, что из-за войны и мобилизации РФ начала набирать неквалифицированных врачей из Африки. В целом медицина страны-агрессора продолжает деградировать.

Кроме того, журналисты-расследователи выяснили, что РФ вербует студенток из Африки на производство "Шахедов" в "Алабуге" в Татарстане. После занятий в местном колледже молодых африканок, пользуясь их уязвимым положением, направляют собирать дроны-камикадзе.

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