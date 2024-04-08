Россия набирает неквалифицированных врачей из Африки из-за нехватки персонала: разведка Британии раскрыла подробности

Из-за войны и мобилизации Россия начала набирать неквалифицированных врачей из Африки. Это происходит из-за отсутствия персонала в медицинской сфере.

В целом медицинская система страны-агрессора продолжает деградировать. Об этом сообщает разведка министерства обороны Великобритании.

В частности, глава Госдумы России заявил 3 апреля о нехватке 30 тысяч врачей, при этом в районных больницах дефицит составляет около 50%. Это значительно больше, чем 26,5 тысячи в ноябре 2023 года.

По данным британской разведки, текущая нехватка объясняется тем, что некоторые медицинские работники работают в частном секторе, а другие покинули страну. После мобилизации в сентябре 2022 года врачей прямо предупредили, что им теперь нельзя покидать страну. Около 2% российских врачей и медицинских работников решили покинуть Россию во избежание призыва.

По оценкам января 2024 года, за предыдущие 15 месяцев количество врачей уменьшилось на 7500 из-за длительных рабочих часов и низкой заработной платы. По данным Центра анализа европейской политики, Россия набирает сотрудников из африканских стран с ограниченной проверкой квалификации для решения этой проблемы.

"Основные ресурсы и финансовые обязательства по поддержке войны России в Украине оказывают негативное влияние на ряд гражданских секторов, обслуживающих российское население. Число медицинских работников в России будет продолжать сокращаться в течение 2024 года. Привлечение медицинского персонала извне с ограниченной проверкой квалификации создает потенциал для деградации клинической практики", – отметили в минобороны Британии.

Напомним, ранее стало известно, что вооруженная агрессия России в Украине привела к дефициту медицинских работников по всей территории страны-оккупанта. После мобилизации врачей в некоторых регионах РФ возникла острая нехватка медицинского персонала.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!