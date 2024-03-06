В Судане против ЧВК 'Вагнер' воевали не менее 100 бойцов спецназа украинской разведки: в WSJ раскрыли детали

По меньшей мере 100 бойцов спецназа украинской разведки принимали участие в боевых действиях против ЧВК "Вагнер" в Судане. Во время боев они убили двух вражеских наемников и еще одного захватили в плен.

Украина выслала своих военных в Судан по запросу главы государства Абделя Фатаха аль-Бурхана. Об этом сообщает Wall Street Journal.

Отмечается, что летом прошлого года глава Судана обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой о помощи.

Так, с августа 2023 до начала 2024-го в Судане активно действовали бойцы спецподразделения "Тимур" Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Первый отряд насчитывал около ста человек, а в ноябре его сменил второй отряд. Насчет присутствия украинских спецназовцев в Судане сейчас не уточняется.

Украинские бойцы принимали участие в боевых действиях против повстанцев Сил Быстрого Реагирования (СШР), поддерживаемых частной военной компанией "Вагнер". Украинцы также использовали ударные дроны, ранее не применявшиеся в Судане.

Во время одного из боев украинские бойцы ликвидировали двух наемников "Вагнера", а третьего взяли в плен, сообщил командир одного из отрядов. Это произошло во время боя в городе Омдурман, расположенного напротив Хартума на противоположном берегу Нила.

Также, по словам офицера, украинские бойцы убили более десяти суданских солдат, воевавших на стороне частной военной компании "Вагнер". Сами украинские военные не понесли никаких потерь во время операций в Судане, сообщают их командиры.

В последние несколько недель суданская армия, воюющая на стороне Абделя Фатаха аль-Бурхана, восстановила контроль над значительной частью Омдурмана, являющегося первыми заметными успехами военных за период противостояния с Силами Быстрого Реагирования. Военные эксперты связывают это, в частности, с применением ударных дронов.

Ранее руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов раскрыл цель спецопераций ГУР в Судане. Украинские спецслужбы все чаще стали проводить операции в африканской стране и их основная цель – это ликвидация врага везде в мире, где это возможно.

Напомним, в начале февраля спецназовцы ГУР Минобороны взяли в плен наемников российского ЧВК "Вагнер" в Судане. Они признались, что их отправили в эту страну для того, чтобы свергнуть правительство. "Вагнеровцы" занимались, в частности, и вербовкой в свои ряды местного суданского населения.

В ноябре 2023 года в сети также публиковали видео, на котором украинские спецназовцы "охотятся" на наемников террористической кремлевской ЧВК "Вагнер" в Судане.

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