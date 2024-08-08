Почему армия Путина продвигается на 'перспективном' направлении и как ее остановить? Интервью с генералом Романенко

Российская оккупационная армия ведет активные наступательные действия на наиболее "перспективном" для себя направлении – Покровском. Враг угрожает городам Торецк и Часов Яр, а в районе поселка Нью-Йорк готовится к созданию котла. Одновременно противник прощупывает еще несколько возможных направлений удара, в частности южнее Купянска, планируя взять под контроль важный логистический хаб.

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Почему оккупантам удается продвигаться? Почему Силы обороны пока не способны стабилизировать фронт? Причин несколько. В настоящее время украинская армия испытывает нехватку ресурсов, личного состава и вооружений. Чтобы истребители F-16 смогли помогать украинской пехоте на поле боя, необходимо создать условия, что также требует времени. Враг умело пользуется этими обстоятельствами и бросает все имеющиеся силы для достижения цели.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Игорь Романенко.

– По информации начальника городской военной администрации Торецка, по состоянию на 5 августа российские оккупационные войска подошли к административным границам города. Каков ваш прогноз? Как будут развиваться события? Почему враг имеет успех на этом направлении? В чем главная причина?

– В том, что он концентрирует свои возможности на этом направлении и использует накатанный и эффективным алгоритм. Это использование управляемых авиабомб, артиллерии. Это наступление по фронту, если не удается – на фланги. Если посмотреть на участок фронта южнее Торецка, в районе Нью-Йорка, то там у врага открывается интересная перспектива по оперативному охвату или окружению, которое в народе называют котлом.

Поэтому с военной точки зрения для врага это очень перспективное направление.

Почему противник продвигается вперед? Потому что у нас недостаточно сил, вооружений, техники, боеприпасов, если говорить о помощи союзников. Кроме того, мы поздно встрепенулись в вопросе мобилизации и укомплектования частей.

Кроме того, есть проблема фортификаций. Мы не успеваем возводить серьезные фортификации, потому что противник продвигается на основных направлениях, где они были бы нужны как основа системы обороны. Поэтому в качестве оборонительных рубежей фактически мы используем населенные пункты. Взятие населенного пункта требует больших затрат. Городские бои – это тяжелая задача.

Таким образом, у врага есть задачи, есть наработанный инструмент, есть ресурсы, и он это, к сожалению, использует.

– Вы сказали о применении КАБов. То есть основная тактика врага в отношении населенных пунктов, в которых, как вы сказали, тяжело вести боевые действия, – это де-факто уничтожение этих сел или городов?

– Не обязательно. Для них главное – захватить. А уничтожить? Насколько получается. Для "выжженной земли" у них ресурсы ограниченные. Они не тратят свои силы и средства на то, чтобы выжигать какие-то населенные пункты. Когда они так или иначе взяли населенный пункт, они сосредотачиваются на продвижении вперед.

Противнику важно за лето, пока есть благоприятные для ведения боевых действий условия и пока уровень помощи США Украине не достиг новых показателей после полугодичной паузы, продвинуться вперед. Это возможности для российских вооруженных сил. Путин это понимает, ставит перед своей армией задачи и концентрируется на том, чтобы достичь как можно большего в этот период.

– Считаете ли вы, что враг может ставить перед собой задачу срезать выступ между участком на Покровском направлении и Часовым Яром? При этом Торецк уже оказывается внутри этой воронки. Есть ли у противника достаточные ресурсы для этого?

– Что такое выравнивание? Этот захват благодаря действиям с флангов. Когда возникает угроза окружения, наши подразделения вынуждены отступать, чтобы не оказаться в котле.

Главный вопрос в том, как это остановить. Я считаю, что надо реализовывать очень важный стратегический принцип: сосредоточить усилия на главных направлениях. Сейчас главное направление ведения боевых действий, несмотря на всю ту стратегию, которую реализует наш ГУР, СБУ на объектах в России и во временно оккупированном Крыму, несмотря на то что им это удается, это хорошо, – это все же восточное направление.

Надо использовать беспилотники и все другие средства, которые есть у ГУР, СБУ и других структур, чтобы часть из них, если не абсолютно все, сосредоточить на задаче разбивания войск противника и не давать им продвигаться вперед. Нам надо выполнить задачу стабилизации фронта, остановить продвижение российских войск. И для этого необходимо сосредоточить все усилия.

– В Украину пришли первые истребители F-16. Пока их несколько, немного. Могут ли они способствовать выполнению этой задачи – остановки врага?

– Пока не существенно. Они будут действовать в комплексе с точки зрения выполнения задач противовоздушной обороны. В частности, это авиационная поддержка, штурмы. F-16 универсален, он может выполнять эти задачи. Но условия для такого их применения пока не сформированы. Если сейчас бросить F-16 на выполнение этих задач, они будут быстро уничтожены.

Пока что задача – адаптировать их к условиям боевых действий. Это значит, что они будут принимать участие в выполнении задач противовоздушной обороны по уничтожению аэродинамических целей противника на территории Украины. К таким относятся самолеты, вертолеты, крылатые ракеты и беспилотные аппараты. И это очень важно, потому что зенитно-ракетных систем, средств ПВО нам не хватает.

У нас нет достаточных возможностей для того, чтобы закрывать небо над Украиной. В частности, очень медленно поступают обещанные союзниками батареи. С начала года должно было прийти семь. Затем Байден заявил, что "мощно поможет" Украине и уменьшил это количество до пяти. Фактически в Украину зашла только батарея из Германии, а где остальные четыре?

Таким образом, пилоты F-16 должны адаптироваться, должна быть адаптирована инфраструктура, а также сформирована система безопасности, чтобы эти истребители могли относительно безопасно выполнять боевые задачи. А дальше постепенно наращивать возможности. К концу года союзники обещают, что будет 20. Тогда может появиться возможность за счет F-16 оказывать помощь и сухопутным войскам.

Франция обещает Mirage (Mirage-2000 – многоцелевой истребитель четвертого поколения, – Ред.), но желательно было бы подключить еще и шведов с их Gripen (истребитель четвертого поколения. – Ред.). Необходимо снимать эти запреты. Подключение этих самолетов было бы очень важно. Тогда по совокупности можно было бы создать возможности для изменения ситуации.

На сегодня для нас принципиально важно найти средство противодействия управляемым авиабомбам. Более высокоточные авиационные средства можно применять по наземным силам противника – за счет увеличения количества летательных аппаратов у нас на вооружении.

– Допускаете ли вы, что враг может сменить акцент и бросить основные силы на другое направление? Сейчас мы видим, что основные силы российской оккупационной армии сосредоточены на Покровском направлении. И, наверное, это может указывать на то, что развить масштабное наступление на других участках фронта он не способен. Тем не менее мы видим попытку вклиниться в нашу оборону в районе Песчаного южнее Купянска-Узлового.

– Песчаное – это борьба за Купянск, только с юга. Противник уже долгое время пытается наступать с северо-востока, поскольку захват Купянска и Купянска-Узлового будет означать уменьшение логистического потенциала Сил обороны.

Но противник сосредоточил группировку 90 тысяч на Запорожском направлении, то есть активизирует фронт. В прошлый раз мы обсуждали этот вопрос. Я не хотел бы давать полезных советов противнику, но если вспомнить историю войн, то рассредоточение усилий используется для того, чтобы занимать территории по всем направлениям и с более сильных позиций выходить на переговоры. Именно поэтому они себя так ведут.

Но у оккупационной армии недостаточно сил для того, чтобы быть эффективной и на восточном фронте, и на Харьковском, и для того, чтобы дополнительно открыть фронт на Запорожье. Поэтому я думаю, то, что противник пытается действовать на нескольких направлениях, дает нам возможность противодействовать. Но у нас проблемы с резервами, с ресурсами, и в этом причина, почему нам не удается стабилизировать ситуацию на фронтах. Пользуясь этим, противник пытается наступать на нескольких направлениях.