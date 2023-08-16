Почему не стоит 'светить' западную технику в бригадах до ее прибытия на фронт: в DeepState объяснили на примере AMX-10

Украине не следует демонстрировать военную технику, полученную от западных партнеров, с привязкой к конкретной бригаде ВСУ до прибытия этого вооружения на фронте. Враг тоже мониторит информационное пространство и, зная, какое подразделение наших Сил обороны получило определенный вид техники, может подготовиться к борьбе с ней.

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Принадлежность военной техники к определенной бригаде россиянам удается определить благодаря фотографиям, которые иногда появляются в сети. Об этом в своем Telegram-канале пишут аналитики DeepState.

"Оккупанты тоже не идиоты, поэтому имеют варианты борьбы с тем или иным видом техники. Кроме того, они знают, где у какой бригады их полоса ответственности и, соответственно, концентрируют там средства противодействия. Все просто, но очень часто болезненно для нас", – отметили там.

Почему не стоит "светить" западную технику, в DeepState объяснили на примере AMX-10 – "колесных танков" от Франции. Войска РФ знали об их прибытии в район Нескучного-Новомайорского Донецкой области в июне и успели придумать, как давать отпор этой технике.

"По словам бойцов, враг против этих танков применил тактику выдвижения снайперских групп с целью повреждения колес, после чего десант начинал покидать машину и именно в тот момент активизировалась работа ПТУРов и артиллерии. Почему-то применяли именно такую тактику, по версии самих бойцов, она была заранее спланирована, и потери из-за этого были не маленькие", – говорится в сообщении.

В DeepState отмечают, что в армии РФ есть также специальные подразделения-"охотники". У них есть широкий перечень средств борьбы с западной техникой, они постоянно перемещаются по линии столкновения, появляясь там, где и она.

Для врага очень важны уцелевшие образцы западной техники, поскольку их активно исследуют работники военно-промышленного комплекса страны-агрессора.

Аналитики показали фото одного из захваченных оккупантами AMX-10 на выставке в России.

"Вероятнее всего, это тот самый танчик, который провалился в подвал в Новодонецком, и была информация, что оккупантам удалось его вытащить в тыл", – отметили там.

AMX-10 RC – это французский тяжелый бронеавтомобиль, который часто классифицируется также как "колесный танк" или "легкий танк". Подробнее об этой технике читайте в нашем материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, Германия подтвердила, что Украина получит 25 танков Leopard 1 в дополнение к обещанным ранее. Эту технику ФРГ выкупила у бельгийской частной оружейной компании OIP Land Systems.

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