Почему предприятия не всегда могут забронировать работников: кому отказывают

Предприятия в Украине во время всеобщей мобилизации и военного положения могут забронировать своих работников. Однако существуют ситуации, когда в бронировании могут отказать.

Об этом сообщил заместитель министра экономики Игорь Фоменко в эфире телемарафона 9 июня. Он рассказал о алгоритме бронирования для бизнеса.

Как предприятие может забронировать сотрудников

Сначала предприятия или организации обращаются к власти, чтобы их сочли критически важными. Для этого существует семь критериев.

"Каждое министерство или центральный орган исполнительной власти формирует свой перечень критериев. После того, как соответствующие службы обработают предприятие, кажется приказ о признании его критически важным", – сказал Игорь Фоменко.

После признания критически важным предприятие представляет списки военнообязанных для бронирования центральному органу исполнительной власти или ОВА, предоставивших такой статус. Последние направляют списки в Минобороны или другие органы, такие как Служба безопасности или разведка, где стоящий на учете военнообязанный.

В дальнейшем сотрудников из этих списков проверяют через реестр "Оберег" на соответствие военно-учетных данных и затем направляют Министерству экономики.

"Минэкономики проверяет наличие оснований. Если каких-либо документов не хватает, мы просим их предоставить. После этого министерство издает приказ, который направляет в Минобороны, ТЦК и тот орган местной власти, который обращался в Миноборону", – пояснил Фоменко.

Когда предприятию могут отказать в бронировании

По словам замминистра, если Минэкономики уверено, что документы поданы не полностью или есть фальсификация, предприятию могут отказать в бронировании.

"У нас есть правовые основания не выдавать приказ и вернуть пакет документов либо на доработку, либо на аннулирование предыдущих решений", – пояснил Игорь Фоменко.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Кабмин внес изменения в постановление о бронировании. Согласно им, теперь может быть забронировано до 100% работников ОПК и энергетики.

В Минэнерго в свою очередь заявили, что бронирование работников сферы энергетики обеспечит круглосуточное обновление системы, поскольку для выполнения ремонтов необходимы мастера.

Функция электронного бронирования появится в приложении Дія. Услугу должны запустить в начале июля. Ожидается, что заявки в Дії будут рассматривать всего в течение часа.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!