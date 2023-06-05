Уже неделю наблюдаю интересное развитие событий, происходящих в ОРЛО (временно оккупированная территория Луганской области) и Ростовской области. По этому сценарию можно снимать блокбастер. А че? Погоня, стрельба, любовь, социальные отношения, все есть. Более того, ситуация настолько показательна и органична для ОРДЛО и Ростовской области, что я бы советовала поставить это в новости как топ-событие. Заинтриговала? Так буду рассказывать пошагово.

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Далее текст на языке оригинала.

Інформація про російських дезертирів, які тікають з фронту, рятуючи своє життя, з ОРДЛО долітає регулярно. Я б не сказала, що моральних дух мобілізованих з ОРДЛО низький, це буде неправда. Мешканці ОРДЛО йдуть на фронт – ну, важко сказати добровільно, це ж окупація, є такі, яких просто ловлять на вулицях – але ж, кожен, хто отримав повістку з "військкомату республіки", добровільно туди з’явився та виконав розпорядження мобілізації. Тому ось до цього часу масового дезертирства майже не було. Найбільша кількість одноразових дезертирів з мобілізованих ОРДЛО сягала 10 людей, та й ті самі здалися своїй "міліції", склавши зброю. Одна-дві людини – взагалі це не дуже цікавило. Це, щоб ви розуміли, мова йде про дезертирів серед мобілізованих з ОРДЛО.

А ось дезертирство серед росіян досить велике й, знову ж таки, це набуло масовості лише з середини 2022 року, після розгромів росіян під Херсоном та Ізюмом. Й знову ж таки, ми ж розуміємо що на фронті різні росіяни, це й військові регулярної армії, й добровольці, й "вагнера" та інші учасники приватних російських армій, які є, але менш розрекламовані. Тому, напевно, треба по дезертирству робити окремий аналіз по групах. Скажу так, найменше дезертирів серед військовослужбовців з армії рф, серединку тримають добровольці, хто сам пішов на фронт, а ось перше місце вперто тримають "вагнерівці". Ні, це не пов’язано з ситуацією на фронті й Бахмутом. Це пов’язано з тим, що у "групу вагнера" почали набирати в’язнів, які отримали достатньо зброї, щоб відчути себе господарями життя.

Так ось, дезертирів-"вагнерівців" по росії та ОРДЛО ловлять регулярно, перехвати оголошують регулярно, а перестрілки у місті, коли ловлять ось цих "бігунків" настільки масштабні, що нагадують мешканцям ОРДЛО, що війнонька поруч.

Ну, після такого вступу ви вже зрозуміли, що отой самий блокбастер, який я спостерігаю натхненно смакуючи домашнє морозиво на козячому молоці та полуниці, це про походеньки ордлинсько-російських дезертирів.

Якщо оті поодинокі втік-вбив-пограбував-спіймали чи пристрелили, то якось не торкало, то оце глобальне піу-піу на усю Ростовську область та пів ОРДЛинії, це надихає.

Спочатку (десь з тижня два) по ОРДЛО поповзли чутки, що з фронту втекло багато в’язнів-"вагнерів". Тобто ув’язнених, який понабирали по російських тюрмах, й ці самі ув’язнені "мотали строк" за дуже важкі злочини (вбивство, зґвалтування, учасники злочинних угруповань, затримані за катування та вбивства громадян). Звісно ж ці "вагнери" втекли з фронту зі зброєю, як й усі інші, але є нюанси.

Угруповання у кількості понад 50 людей не тільки втекли, дезертирували (хоча, як на мене я не вважаю це дезертирством, навпаки, дуже підтримую ці рішення громадян росії), а й вбили командирів, військових, які їх охороняли (так, це у пропагандистських роликах у "вагнерівців" цьомки-бомки-братання, а насправді в’язнів тримають у "вагнері" під охороною, бо ж хто добровільно без автомата у спину піде під щільний та прицільний вогонь ЗСУ). То чутки по ОРДЛО плили холодком по спинах "народної міліції", якій з кремля прийшов наказ затримати за будь-яку ціну.

Ціну російських наказів в ОРДЛО вже зрозуміли давно: всерися та вмри за "спасіба" від "родіни"! А тут навчені вбивати люди, без моральних забобонів та принципів, з купою зброї, на авто, у броніках та шоломах…

В загальному сенсі ця подія й участь у неї не обіцяла "народній міліції республіки" нічого, окрім чорного пакетика та букетика квітів дружині-вдові. Тому в ОРДЛО відрапортували "есть, таварищь командир" й забили не тривогу, а цвях у ініціативу, бурно імітуючи пошукову діяльність. Так без перешкод "вагнери" бігунці дісталися україно-російського прикордоння, де осіли у найближчому до "кордону" селі.

Що я скажу, народ Донбасу, має невиліковну хворобу, яка називається залежність від усього російського, тому біглих зеків, які одягнуті у форму "вагнерів", загін "Штурм Z" прийняли, як рідних, бо ж "братья асвабадитили". Хат зараз багато пустих по ОРДЛО, то сховатися у селі на прикордонні, де кожна бабця напоїть, накормить, спатоньки покладе, буде охороняти усю ніч й сльозу пустить під розповіді про важке життя сидельців.

Тут зроблю паузу та трошки розповім, що ж це таке "Штурм Z". Це "м’ясо". Це реальні ув’язнені з російських тюрем, які мають на своїй кармі не одне вбивство, зґвалтування, пограбування.

Я колись вже розповідала про ієрархію у "вагнері". Ота "еліта", яка красується на відео, вони знаходяться поза зоною бойових дій. Вони стоять за спинами отаких "штурмів" та знімають відсіки. Ув’язненим у тюрмах звісно ж обіцяють золоті гори й річки повні грошей й наркотиків, а насправді… Насправді їх чекає автомат у спину й єдиний вихід з життя, смерть.

Загони "поповняшок", як називають у "вагнері" оці "штурми" привозять щотижня. Кухар путіна не шкодує живої сили, таке собі повторення радянського м’ясника Жукова, який кидав на німецькі танки радянських солдатів без озброєння. До "поповняшок" у "вагнері" відносять мобілізованих з ОРДЛО та зеків, яких масово звозять на позиції. Підрозділ "Шторм Z" не має постійного формування, це, через "велику текучку кадрів" сформований загін, який виконує бистроплинні задачі, так звані "м’ясні штурми". Це коли велика кількість людей просто біжить на наші позиції.

Звісно ж мотивація воювати у таких підрозділах відсутня. Тому їх "ведуть" від зони до могили. Тобто "елітні" росіяни, які вмотивовані воювати, вбивають у спину ось таких "штурмовиків", які теж росіяни.

Звісно ж, зрештою уся правда за "вагнерів" вийде на поверхню й їх, ось цю пихату "еліту" у незапітнілій формі, яка хизується награбованим у тік-токах, просто вб’ють через помсту за побратимів по зоні. Саме тому вважаю за необхідність розповідати усю правду за "вагнерів", щоб жоден з них не розчинився у натовпі.

Але це залишимо на потім. А зараз наш блокбастер, який чим далі, тим цікавіше.

Звісно ж у цих "поповняшок", які побачили усю правду війни, з’явилися питання до тих, хто їх агітував, до країни, яка їх кинула на смерть, до суспільства, тому вони рятуючи своє життя, вбили своїх конвоїрів та чкурнули з фронту.

Далі ще цікавіше. Якщо мобілізовані з ОРДЛО та російські добровольці чи військові тікали з фронту, вони це робили неорганізовано, по одному, без цілі. Ну, звісно ж, ціль була подалі від смерті, втекти з фронту, але на тому усе, фантазія закінчувалася. Зека об’єднала не тільки жага до житті чи помста, їх давно, ще до фронту. Об’єднала тюрма. Це ціле братство, яке має свої закони, ієрархію, цілі. Тому вони швидко оцінили усі шанси, ризики, зробили висновки й зорганізувалися, щоб вижити. Як у тюрмі.

Скільки вони вбили конвоїрів, я не знаю, бо ж це лише чутки, через які тіпає усю ОРДЛинію, але кажуть, що прибрали декілька російських офіцерів та якогось "мгбіста" з "лнр", який вирішив побути героєм й пішов на перемовини з угрупованням. Але те, що ці люди вивезли з міста дислокації шалену кількість зброї, військові джипи з мінометами, це правда. Ось так організовано відступили, організовано пересуваються, організовано забезпечують собі життя.

Майже місяць 50 озброєних людей не можуть затримати у ОРДЛО, бо вони нічим не відрізняються від критичної більшості людей, що там пересуваються. Це російськомовні, росіяни, військові. На форму тут ніхто не звертає увагу. Місцеве населення підтримує російських військових, тому хто ж буде кудись дзвонити, якщо у хаті живуть військові. Або нові приїхали, або ротація й "наши пальчики" відпочивають.

Звісно ж місцеві годують, діляться своїми бідами, ведуть розмови про війну та мир, розповідають свої 9-річні негаразди, мрії пожити по-руськи, як багатії у москві, жінки плачуть, що давно без чоловіків, слухають сльозливі розповіді "військових" про героїзм у війні з НАТО, горілка, їжа, спокій…

Але спокій – це не методи життя людей, які мають за плечима "тюремні університети". Тому організовано вони почали війну. Свою війну за свою правду та своє життя. Ну, по-перше, вони почали полювання на "еліту" "вагнерів", які стояли за їх спинами та відстрілювали їх, як мішені у тирі.

Так як база "вагнерів" у Ростові, а кордони між ОРДЛО та Ростовською областю примарні, тобто степ да степ кругом, виїхав з Довжанська – уже Ростов, а на військових ніхто не звертає увагу, бо ж усюди усі військові, "штормовики" почали полювання на "вагнерів" на дорогах Ростова.

Горять та вибухають машини, перевертаються підстрелені джипи, палають автобуси. "Штормовики" вже звільнили кілька груп ось таких, як вони ув’язнених, яких "вагнери" везли на міста дислокації з Ростовської області до ОРДЛО.

Провели рейд Ростовською областю й "додому", тобто на місце дислокації у ОРДЛО. По Ростовській у пріоритеті у цих "робін-гудів" звісно ж звільнення тих зеків, яких везуть у ОРДЛО на війну, помста "вагнерам" та поліції, "перерозподіл" майна ростовчан.

У ОРДЛО на місці дислокації не шкодять, рейди роблять тихо, більше по "глибинці". У пріоритеті військкомати та воєнкоми (напевно це вимога жінок, які масово йдуть до "сильних и справедливих мужчин за помощью", "бариги", тобто магазини та підприємці. Дивні пограбування вже почалися на трасах, що ведуть з рф до Луганська, бо саме з Ростовської області везуть багато товарів.

То в ОРДЛО теж весело. Ця організована група гарно організувала собі життя. Місцеві охороняють спокій та сон, тихо нашоптують свої біди та показують на своїх ворогів. Тому в ОРДЛО зникли кілька військових комісарів, які займалися мобілізацією. Група організовано грабує підприємців, а, як ви пам’ятаєте, кожен підприємець в очах простого народа – барига. Тому нарід шаленіє, нарешті в ОРДЛО є "влада", яка "народна". Бо ж коли пограбували кілька магазинів, то "штормовики" взяли (а це дуже грамотно) продукти довгого терміну зберігання, горілку, сигарети, консерви, крупи, цукерки, а решту "роздали людям", тобто порозкидали коробки навколо.

В ОРДЛО вже почали гуляти легенди накшалт "розіп’ятого хлопчика", що "русские военные, которые под пригожиным, они против путина, потому что путин нас предал, если пригожин станет президентом, он нас озолотит, принесли старушке домой 3 ящика продуктов, которые забрали у местного барыги, который цена на продукты гнул, а барыгу расстреляли".

Нарід шаленіє. Ось вона – народна влада. Ось тепер буде закон та автомат. Ось тепер усім покажуть. Ось тепер точно усіх розстріляють. Ось ці кулаком по столу й не патякать. От давно би так. От таких у президенти.

До біглеців вже черги, як до мавзолею. Усі з грошима, подарунками, любов’ю й списком кого розстріляти. Легенди зростають. Ось того баригу розкуркулили. Ось тій вдові допомогли. Ось за ту дівчину зґвалтовану помстили. Саме тому вони можуть сидіти у ОРДЛО скільки заманеться, бо їх там ніхто не здасть. Щодо "міліція з народом", це я про колаборантів-зрадників, то вони розуміють, що таке організовані й озброєні люди з історією 3-5 ходок. Тому в ОРДЛО усі роблять вигляд, що нічого такого не бачать й не чують. Нарід задоволений, бо ж з’явилися народні месники. "Влада" розводить руками, відповідаючи на питання кураторів "де банда дезертирів".

За цей час до банди додалося ще кілька десятків бігунків, а це вже понад 250 осіб. Частина з них мобілізовані донбасяни, які допомагають тим, що гарно знають місцевість та менталітет ОРДЛО, частина – російські військові, у яких теж вже є "кровники" на росії.

Кожен рейд приносить банді нову зброю, пальне, гроші, їжу, славу й нових послідовників.

До речі, ростовчанам кожен раз кажуть, що "это фейк" й що "все идет по плану". Але на вулицях Ростова неспокійно, як й на дорогах. Зросла кількість згорівшого автотранспорту, ДТП, пограбувань, чутки про 3-5-17-39-50-200-350 дезертирів та офіційні повідомлення "это фейк" тільки погіршують соціальну напругу, як й регулярні повідомлення у новинах про те, що "в результате вооруженного столкновения при задержании дезертиров погиб сотрудник полиции".

Ось два дня тому по Ростовській області оголосили новий план-перехват, бо знову дезертири, на цей раз військові. Знову зі зброєю та питаннями до тих, хто загітував їх "на Берлін та на Київ". Але не так сталося, як бажалося. Тому плани трошки скорегувало життя й тепер перед цими хлопцями стоїть інші питання – коли на Москву?