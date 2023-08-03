Почему Россия вернула Ту-95 на аэродром 'Энгельс': объяснение военного эксперта

Вечером 2 августа российская оккупационная армия передислоцировала четыре стратегических бомбардировщика Ту-95МС из Мурманской области на аэродром "Энгельс" в Саратовской области. По мнению военного эксперта, такие маневры захватчиков могут носить отвлекающий характер.

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В частности, ценой бомбардировщиков руководство РФ может попытаться спасти Москву от атак неустановленных беспилотников. Об этом в Telegram написал военный эксперт Александр Коваленко.

По его словам, с учётом событий последних дней в Москве, когда неизвестные дроны атаковали столицу государства-террориста, в Кремле запаниковали и заговорили об очередной возможной атаке беспилотников.

Так как противовоздушная оборона Москвы показала свою неэффективность и доказала, что столица РФ практически не защищена от попадания неизвестных летающих объектов в ее воздушное пространство, оккупанты решили придумать отвлекающий маневр.

В частности, эксперт считает, что с помощью передислокации бомбардировщиков Ту-95МС в Саратовской области военно-политическое руководство РФ сделало самолеты более "привлекательной" целью для БПЛА, нежели Москва.

"Другого объяснения возвращения стратегической авиации, которую ВПК России не способен строить, на потенциально опасный аэродром, где в любой момент может произойти задымление, сработать эффект линзы или кто-то где-то закурит, я найти не могу", – заявил эксперт.

Напомним, после серии взрывов в районе российского аэродрома "Энгельс-2" под Саратовом большая часть стратегических бомбардировщиков оккупантов на этом объекте "исчезла". Противник спрятал свою авиацию подальше от границы с Украиной – в аэропорту "Оленья" в Мурманской области.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В Москве в ночь на 30 июля заявили об атаке БПЛА. Один из ударных дронов попал в башню бизнес-центра "Москва-Сити", вспыхнул пожар, были повреждены несколько этажей. Момент прилета попал на видео.

– В ночь на 1 августа вновь прогремели взрывы в центре Москвы. Один из беспилотников снова долетел до "Москва-Сити". В Кремле заявили, что "опасность действительно существует", принимаются "меры".

– Как признают российские пропагандисты, новая атака на Москву показала, что ее системы ПВО не способны эффективно защищать даже правительственные постройки.

– Россияне запаниковали из-за атак на Москву и массовых поджогов военкоматов, а известная российская блогер и певица, живущая в "Москва-Сити", заявила, что выезжает из столицы РФ.

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