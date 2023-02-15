Почему в областях Украины объявляют воздушную тревогу при запуске Россией воздушных шаров: Игнат назвал причины

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что во время технически безопасного запуска российской армией воздушных шаров с угловыми отражателями на украинской территории также включается сигнал воздушной тревоги. Причина проста: никто не хочет, чтобы обломки отражающих устройств падали людям на головы.

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Об этом он рассказал в эфире национального телемарафон UA Разом. Также военный подчеркнул, что шары сбиваются в небе и осколки того, чем их сбивают, могут быть небезопасны.

Поэтому в очередной раз украинские защитники призвали не игнорировать сигналы сирены и не приуменьшать вероятные угрозы. В случае новой воздушной тревоги мирным жителям следует срочно идти в укрытия.

Напомним, что воздушные шары, запускаемые российской оккупационной армией, могут "засорять" и "ослеплять" радиолокационное пространство и препятствовать работе украинской противовоздушной обороны. Впрочем, такие шары можно расстреливать с помощью вертолетов.

Как сообщал OBOZREVATEL, на юго-востоке Румынии на высоте около 11 000 метров был замечен неизвестный объект, похожий на воздушный шар. Воздушная цель была обнаружена системой наблюдения ВВС Румынии, поэтому в небо подняли два самолета МиГ-21 LanceR.