Воздушные шары оккупантов 'ослепляют' ПВО Украины: майор предложил решение

Воздушные шары, запускаемые российской оккупационной армией, могут "засорять" и "ослеплять" радиолокационное пространство и препятствовать работе украинской противовоздушной обороны. Впрочем, такие шары можно расстреливать с помощью вертолетов.

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Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман. Оператор зенитно-ракетного комплекса видит шар как объект, но от дронов-камикадзе или от баллистических ракет он отличается очень медленным движением, добавил он.

"Воздушный шар, тем более если он покрыт определенными отражающими электромагнитные волны материалами, для оператора зенитно-ракетного комплекса, управляющего радиолокационной станцией, выглядит как определенный объект. Оператор не видит, что именно летит -– он видит отражение электромагнитных волн от чего-то. На экране его монитора он видит что-то вроде цели, и он может принять решение атаковать эту цель", – рассказал эксперт.

Однако он отметил, что воздушный шар движется с очень малой скоростью, поэтому оператор может учесть это. Но если таких шаров слишком много, они "ослепляют мониторы и могут скрыть настоящую цель – "Шахед" или крылатую ракету".

Отвечая на вопрос, как поступать с воздушными шарами врага, Гетьман напомнил о визуальном наблюдении за опасными объектами в небе Украины.

"Есть еще и пункты визуального наблюдения, есть группы быстрого реагирования. Они выезжают и сбивают "Шахеды" из пулеметов. Я не могу этого советовать нашим ПВОшникам, но если там поблизости есть любой вертолет, надо его просто поднять и эти шары расстрелять", – сказал он.

Напомним, по информации командования Воздушных сил ВСУ, 12 февраля страна-враг Россия могла поднять в небо воздушные шары, чтобы воспрепятствовать работе украинских средств ПВО.

Как писал OBOZREVATEL, в ОК "Юг" предупредили, что Россия не отказалась от массированных ракетных ударов по территории Украины. Интервал между мощными ракетными атаками составляет около 10–14 дней.