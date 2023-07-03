Почему в Украине не откажутся от вручения повесток на улицах и в каких кадрах больше всего нуждаются ВСУ: разъяснение

Из-за вторжения России на нашу территорию в Украине было введено военное положение и всеобщая мобилизация. Так, уполномоченные государством органы имеют право вручать повестки мужчинам о привлечении на военную службу где угодно: на улицах, в торговых центрах и на рабочем месте.

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О том, будут ли и дальше проводить облавы призывников на улицах, рассказал руководитель Львовского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Александр Тищенко, сообщает Leopolis.News. Он отметил, что такие действия необходимы, поскольку только 20% от необходимого количества мужчин добровольно приходят в военкоматы, половина из которых контрактники.

"Если не будет этих розысков, отправки для уточнения данных, то мобилизация может быть под угрозой. Приход в ТЦК – это не автоматическая отправка в армию. Нужно понимать, что это целый ряд процедур, а также медицинское освидетельствование. И те, кто имеют законные основания по состоянию здоровья или другим причинам не быть мобилизованными, точно не попадут в армию", – рассказал Тищенко.

Он также отметил, что у мужчин с инвалидностью или многодетных родителей есть полное право на отсрочку.

"Бывает, что вручают человеку повестку на улице, он приходит в ТЦК, а оказывается, у него трое детей или инвалидность. Спрашиваешь, почему не пришли и не обновили данные, а в ответ: "Я боюсь". Инвалидность, как и семейные обстоятельства, – это точно полное право на отсрочку", – заявил руководитель ТЦК.

Тищенко подчеркнул, что сейчас приоритет Украины в обеспечении обороноспособности государства и народа. Поэтому штатным работникам предприятий не дают отсрочки от службы.

"Что касается предприятий... Есть мнения, что они остановятся, если мобилизуют штатных работников. Нужно понять, что если наших военных не будет достаточно для обороны, то завтра на эти предприятия придут хозяевами буряты и кадыровцы", – сказал Тищенко.

Также он отметил, что в настоящее время в армии существует потребность в кадрах во всех разновидностях военных специальностей, включая пехоту, танкистов, артиллеристов, лётчиков и десантников. Каждый учебный центр имеет свои собственные особенности, и в зависимости от конкретной специальности людей направляют в соответствующие учебные центры.

Напомним: в Украине недавно вступили в силу новые правила вручения повесток – представители ТЦК начали работать с нагрудными камерами. А еще был расширен список подлежащих мобилизации, из-за чего отсрочек от службы может стать меньше.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине повестку законно вручать только лично под подпись военнообязанного. О том, кого могут мобилизовать в июле, читайте по ссылке.

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