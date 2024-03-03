Почему в Украине в феврале сбивали меньше российских ракет: Коваленко объяснил нюанс

В течение февраля показатель уничтожения российских ракет силами противовоздушной обороны был ниже обычного. Это связано в первую очередь с тем, что оккупанты применяли большое количество баллистических ракет.

При этом враг в течение месяца интенсивно обстреливал регионы, которые не защищены такими средствами противовоздушной обороны, как ЗРК Patriot или SAMP/T. Об этом говорится в материале совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".

По словам военного аналитика Александра Коваленко, путинские войска в течение всего месяца предпочитали бить баллистическими ракетами не по тем областям, где есть средства их перехвата, в частности, зенитные ракетные комплекты Patriot и SAMP/T, а где они отсутствуют.

Следовательно, показатель уничтожения вражеских целей оказался ниже обычного. Войска РФ часто обстреливали украинские города баллистическими ракетами 9М723 ОТРК "Искандер-М", 5В55 ЗРК С-300 и северокорейскими KN-23. Кроме того, захватчики продолжали атаковать Украину сверхзвуковыми крылатыми ракетами Х-22/32 с бортов стратегической авиации.

Коваленко подчеркнул, что одиночные пуски ракет номенклатуры 9М723 ОТРК "Искандер-М", KN-23, 5В55 ЗРК С-300, Х-22/32 осуществлялись на протяжении всего месяца с периодичностью в два-три дня. Также он добавил, что практически ежедневно российская оккупационная армия атаковала Украину ракетами Х-31П и Х-59 с бортов тактической авиации.

Напомним, Служба безопасности собрала доказательную базу использования страной-террористом РФ баллистических ракет из Северной Кореи. Агрессор уже многократно применял это вооружение для убийства мирных жителей Украины.

Ранее сообщалось, что ночью 3 марта российская террористическая армия нанесла по Днепру ракетный удар. На месте прилета возникло возгорание. Враг нанес удар по Днепру после полуночи.