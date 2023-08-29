Почему Запад дает Украине десятки, а не сотни танков и почему заговорил о продолжении войны? Интервью с Жироховым

В риторике руководства Соединенных Штатов о военной помощи Украине начала преобладать политическая составляющая, ведь в Вашингтоне уже готовятся к очередным президентским выборам. Там говорят о продолжении войны в 2024 году и анонсируют дальнейшее усиление украинской армии. Но всего вооружения и техники, предоставленного Украине, недостаточно для того, чтобы победить в этой войне. В частности, украинская армия получает десятки танков и бронетранспортеров, в то время как для победы нужны сотни.

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Когда поставки будут именно такими, это можно будет рассматривать как определенный знак: Запад наконец согласился на то, что страна-оккупант Россия должна проиграть. Пока такой готовности, к сожалению, нет. Украинский ВПК имеет множество отличных разработок, однако, для их воплощения также требуются безумные финансовые вливания, а следовательно, согласие Запада. Однако есть и положительные ожидания. В частности, кассетные боеприпасы, полученные Украиной, уже изменили ситуацию на фронте. Истребители F-16 также существенно усилят позиции украинских защитников. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал военный эксперт Михаил Жирохов.

– Военный обозреватель издания The Washington Post Дэвид Игнатиус заявил о том, что сегодня администрация США рассматривает вероятность продолжения войны в Украине в следующем году. Собственно очевидно, что в этом году война не закончится. Однако эксперт также отметил, что в Вашингтоне работают над созданием украинских "сил будущего". Итак, мы видим, что на Западе готовятся к продолжительной войне. Ранее неоднократно озвучивались оценки того, что Запад не готов к проигрышу России в этой войне. Видите ли вы такие признаки, в частности, исходя из последних оценок и заявлений? Какая военная помощь Украине четко показала бы: вот настал момент, когда Запад начал делать все, чтобы Украина победила?

– Очевидно, что с приближением выборов в Соединенных Штатах война в Украине приобретает политическую окраску. Поэтому сейчас в большей степени будут действовать не военные, а политические факторы. Тот же Байден будет вынужден больше учитывать внутреннюю политику США, чем внешнюю.

Оружие, которое они анонсируют в качестве военной помощи сейчас – кассетные боеприпасы, истребители F-16 – очевидно, что оно крайне необходимо. Ведь у нас огромная проблема в том, что демографически мы проигрываем России. Воевать за нас никто не будет, а потери личного состава, которые мы несем сейчас, при таком наступлении критические. На восстановление нужно время. Да, есть мобилизационный ресурс, но для него невозможно сразу ввести в бой.

Пока все эти вооружения, которые предоставляются небольшими партиями, очень мало влияют на ход боевых действий. Если танки, бронетранспортеры и т.д. будут предоставляться нам не десятками, а сотнями, тогда можно будет говорить, что Запад полностью перешел к тактике, чтобы мы победили Россию. Пока этого нет.

К примеру, нам передают 30 американских танков Abrams, 80 танков Leopard. Это не то количество, которое влияет на плотность и ход боевых действий.

– Тем не менее, развивается украинский ВПК. Мы видим, какой большой шаг он сделал, в частности, в плане производства дронов, БПЛА. Можно ли ожидать, что мы даже при таком уровне западной поддержки все же за определенное время сможем сами справиться с задачей полного освобождения оккупированных территорий?

– Понимаете, развитие оборонно-промышленного комплекса – это деньги, деньги и еще раз деньги. Поэтому мы можем говорить, что угодно, что мы можем построить 5-10-20-30 беспилотников, но то, что мы финансово зависимы от западных союзников, это очевидно.

Поэтому развитие оборонной промышленности Украины будет зависеть только от того, насколько у нашей страны будет финансовая поддержка. Очевидно, что собственных средств у нас нет. В частности, из-за того, что очень упало производство стали, сельхозпродукции. Утрата Мариуполя, прекращение действия зерновой сделки и т.д.

Разработки есть, мы поставляем какие-нибудь снаряды, но сейчас этого недостаточно. Без финансовых вливаний мы не сможем это сделать и через 3 и через 5 лет. Ибо нужны огромные финансовые ресурсы.

– Вопрос по Крыму. Мы видели показательную спецоперацию – высадку украинского десанта в Крыму в День независимости. Понятно, что это, прежде всего, пропагандистская акция. Тем не менее, мы видим, что на полуострове для оккупанта уже нет покоя. Несмотря на то, что далеко до того, чтобы украинский солдат ступил на крымскую землю, в Крыму чуть ли не ежедневно взрывается какой-нибудь военный объект врага. По вашим оценкам, когда украинская армия дойдет до Крымского перешейка или когда выйдет до Азовского моря, появится ли у нас реальная возможность освобождения полуострова? Если будет освобожден Крым, можно ли говорить о настоящем переломе в войне?

– О военном освобождении Крыма уже не говорит даже президент. В вечернем обращении 27 августа он сказал: мы выйдем на административные границы Крыма и дальше россияне побегут сами. Можно понять, что рассматривается определенный невоенный путь.

Но это большое заблуждение. Потому что, по моему убеждению, россияне будут держаться за Крым до последнего, несмотря на то, что это будет экономически невыгодно, невыгодно с военной точки зрения. Но с точки зрения внутренней стабильности в РФ Крым им нужен.

Говорить о том, что мы сможем выйти на административные границы Крыма пока рано. Мы видим, как тяжело идет наступление. Конечно, в ближайшее время могут быть сдвиги в нашу сторону. Пока что речь может идти о Токмаке, о Бердянске. Конечно, выход к побережью Азовского моря позволит наносить огневое поражение по всей территории Крыма. Собственно, такая возможность у нас есть и сейчас, потому что у нас есть и британские Storm Shadow и французские Scalp.

Но очень непростая ситуация есть и будет именно с Крымом. Поэтому о сугубо военном варианте освобождения Крыма я бы лично не стал говорить. Есть очень много разных факторов, которые будут на это влиять.

– Президент Зеленский анонсировал "мощный сентябрь". По его информации, Украину ожидают новые пакеты военной помощи, дополнительные гарантии безопасности. Также наше государство примет участие в ряде важных международных мероприятий. Считаете ли вы, что уже ближайший месяц или два может произойти что-нибудь достаточно знаковое на фронте?

– Да, вообще может быть. Но говорить о том, что 1 сентября нам дадут танки, а 3 сентября они пойдут в наступление – слишком оптимистично. Потому что нужно формировать новые бригады, нужны люди, которые пройдут боевое согласие. Даже если 1 сентября придут танки, то в ближайшие месяцы они наверняка не могут быть использованы на фронте.

Если наш президент уверен в том, что Украина получит какую-то мощную поддержку в виде, например, тех же боеприпасов, то еще, конечно, скажется на фронте. Да, предоставление кассетных боеприпасов для артиллерии изменило характер боевых действий. Может быть, что нам либо пообещали, либо уже дают кассетные боеприпасы к HIMARS. Тогда да, они могут быть использованы прямо сейчас. Но с бронетехникой и авиацией другая ситуация – ее нельзя использовать сразу.

Следовательно, быстро изменить ситуацию может только увеличение боеприпасов и если они будут лучше предыдущих. Потому что очевидно, что для подготовки людей на новую технику нужно время.