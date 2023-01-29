Почему Запад усилил военную помощь Украине: Wall Street Journal опубликовал свою версию

Запад решился на более мощную военную поддержку Украины, опасаясь, что время может сыграть на стороне России. В некоторых странах боятся, что Кремль, готовый бросать на фронт все больше людей и техники, может одержать верх в затяжной войне на истощение.

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Такую версию озвучила американская газета Wall Street Journal. Журналисты предположили: возможно, страны-союзники Киева поняли, что окно возможностей не бесконечно и Силам обороны Украины необходимы основные боевые танки, бронетранспортеры и больше систем ПВО, чтобы усилить импульс, достигнутый в наступательных успехах под Киевом, Харьковом и Херсоном в 2022 году.

"Это контрастирует с настроениями, распространенными прошлой весной, когда российские войска отступали из Киева", – сказано в статье.

В издании считают, что, поскольку первоначальный военный план президента РФ Владимира Путина был беспорядочным, западные правительства сперва надеялись: чем дольше будут продолжаться боевые действия, тем больше вероятность того, что Украина победит.

По мере того, как полномасштабное вторжение российских оккупантов приближается к первой годовщине, уверенность в этой стратегии "угасает", написали в Wall Street Journal. "Тогда лучше дать Украине более современное оружие, которое могло бы помочь ей изменить динамику войны и превзойти боеспособность России", – подчеркнули авторы.

Они указали на то, что ВС РФ понесли серьезные потери, в том числе среди своих лучших подразделений, и "есть признаки того, что им не хватает важных военных средств, включая некоторые высокоточные ракеты".

Некоторые из самых жестких западных санкций (такие как нефтяное эмбарго и ограничение цен на экспорт российской сырой нефти), только сейчас начинают вступать в силу. Прогнозируется, что в 2023-м экономика страны-агрессора переживет значительный спад, и ее потенциал, вероятно, останется сниженным в ближайшие годы.

Тем не менее, мало признаков говорят о том, что санкции остановят российскую армию или окажут настолько сильное экономическое давление на Кремль – всегда умеющий подавлять инакомыслие и протест – что подорвут внутреннюю поддержку "спецоперации". Вместо этого агрессор надеется совершить новое масштабное наступление в ближайшие месяцы.

Изменение взглядов Запада на военную помощь Украине в последние дни публично проявилось в решениях США, Великобритании и Германии передать ВСУ танки западной разработки. Как отметили в издании, эта военная техника, наряду с БМП, предназначена не только для того, чтобы отразить наступление РФ, но и для того, чтобы Киев в дальнейшем продолжил освобождение своих территорий и получил более выгодную позицию для ведения переговоров.

Есть еще один фактор, который мог повлиять на взгляды западных лидеров. Сейчас общественное мнение в Европе и Америке по-прежнему твердо поддерживает военную и финансовую помощь Украине. Но Путин надеется, что это изменит длительная война и смена правительств в Штатах и других странах.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

– Аналитики считают, что несколько следующих месяцев войны будут тяжелыми. Издание The Spectator заявило, что Путин стремится "обескровить" ВСУ еще до прибытия западных танков в Украину.

– В Politico со ссылкой на источники сообщили, что в США группа военных чиновников неформально давит на Пентагон, чтобы получить одобрение отправки истребителей F-16 в Украину.

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