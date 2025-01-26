Почти половина атак на Покровском направлении: какая ситуация на "нуле" по данным Генштаба ВСУ
Украинские военные мужественно сдерживают натиск врага. Почти половина атак за сутки произошла на Покровском направлении. Ситуация на "нуле" остается тяжелой, но контролируемой.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00 26 января. С начала суток произошло 153 боевых столкновения.
Силы обороны продолжают защищать Украину. В частности в Генштабе за эффективную и профессиональную боевую работу отметили воинов 425-го отдельного штурмового полка "Скала", 46-й отдельной аэромобильной бригады, 13-й бригады оперативного назначения "Хартия" и 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской чрезвычайно сложных условиях сдерживают атаки превосходящих сил противника, наносят ему значительные потери.
В свою очередь противник нанес 31 авиационный удар, применив 41 КАБ, почти семь сотен ударов дронами-камикадзе и совершил почти 4000 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов с использованием различных типов вооружения.
Ситуация на фронте
На Харьковском направлении произошло четыре боестолкновения с российскими захватчиками в районе Волчанска, три атаки успешно отбиты украинскими воинами, один бой продолжается.
На Купянском направлении противник 11 раз пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций вблизи Степной Новоселовки, Колесниковки, Глушковки и Загрызового все атаки отбиты. Вражеская авиация нанесла удары КАБами по Купянску, Кучеровке и Петропавловке.
Захватчики атаковали позиции украинских подразделений 21 раз в районах населенных пунктов Часов Яр, Ступочки и Белая Гора на Краматорском направлении, одно боеприкосновение продолжается.
Враг восемь раз пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении. Оккупанты действовали в районе Торецка, все атаки отбиты. Под ударами вражеских КАБ оказались Константиновка, Екатериновка и Клебан-Бык.
Пятнадцать раз враг атаковал на Лиманском направлении, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Грековка, Новоегоровка, Надежда, Зеленая Роща, Макеевка, Ямполевка и Торское, один бой продолжается.
Интенсивно атакует противник украинских защитников на Покровском направлении. Здесь, на протяжении дня, агрессор совершил 70 штурмовых и наступательных действий. Шевченка, Дачного и Янтарного.
На Новопавловском направлении продолжается три боестолкновения. Сегодня россияне в общей сложности 11 раз пытались продвинуться в районах населенных пунктов Константинополь, Разлив, Раздольное, Новоселка и Большая Новоселка.
На Ореховском направлении украинские защитники отразили одну попытку противника продвинуться в направлении Новоандреевки.
На Приднепровском направлении наши воины отразили одну атаку российских захватчиков на позиции украинского войска.
Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. В настоящее время известно о 21 авиационном ударе с применением 29 КАБ и 395 артиллерийских обстрелов, украинские защитники отбили семь атакующих действий агрессора.
В других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.
Ранее сообщалось, что в районе Временного Яра в Донецкой области зафиксированы подразделения оккупантов "Ахмат", бывших наемников ППК "Вагнер" и формирования "Русич".
Как сообщал OBOZ.UA, по данным Генштаба ВСУ на 16:00 воскресенья, 26 января, на Краматорском направлении вблизи Часова Яра враг с начала суток атаковал 13 раз, а также наступал в направлении Белой Горы 11 боев из 14.
Кроме того, в ОСУВ "Хортица" рассказали, что в городе Часов Яр продолжаются городские бои.
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