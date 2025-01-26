Почти половина атак на Покровском направлении: какая ситуация на 'нуле' по данным Генштаба ВСУ

Украинские военные мужественно сдерживают натиск врага. Почти половина атак за сутки произошла на Покровском направлении. Ситуация на "нуле" остается тяжелой, но контролируемой.

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Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00 26 января. С начала суток произошло 153 боевых столкновения.

Силы обороны продолжают защищать Украину. В частности в Генштабе за эффективную и профессиональную боевую работу отметили воинов 425-го отдельного штурмового полка "Скала", 46-й отдельной аэромобильной бригады, 13-й бригады оперативного назначения "Хартия" и 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской чрезвычайно сложных условиях сдерживают атаки превосходящих сил противника, наносят ему значительные потери.

В свою очередь противник нанес 31 авиационный удар, применив 41 КАБ, почти семь сотен ударов дронами-камикадзе и совершил почти 4000 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов с использованием различных типов вооружения.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении произошло четыре боестолкновения с российскими захватчиками в районе Волчанска, три атаки успешно отбиты украинскими воинами, один бой продолжается.

На Купянском направлении противник 11 раз пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций вблизи Степной Новоселовки, Колесниковки, Глушковки и Загрызового все атаки отбиты. Вражеская авиация нанесла удары КАБами по Купянску, Кучеровке и Петропавловке.

Захватчики атаковали позиции украинских подразделений 21 раз в районах населенных пунктов Часов Яр, Ступочки и Белая Гора на Краматорском направлении, одно боеприкосновение продолжается.

Враг восемь раз пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении. Оккупанты действовали в районе Торецка, все атаки отбиты. Под ударами вражеских КАБ оказались Константиновка, Екатериновка и Клебан-Бык.

Пятнадцать раз враг атаковал на Лиманском направлении, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Грековка, Новоегоровка, Надежда, Зеленая Роща, Макеевка, Ямполевка и Торское, один бой продолжается.

Интенсивно атакует противник украинских защитников на Покровском направлении. Здесь, на протяжении дня, агрессор совершил 70 штурмовых и наступательных действий. Шевченка, Дачного и Янтарного.

На Новопавловском направлении продолжается три боестолкновения. Сегодня россияне в общей сложности 11 раз пытались продвинуться в районах населенных пунктов Константинополь, Разлив, Раздольное, Новоселка и Большая Новоселка.

На Ореховском направлении украинские защитники отразили одну попытку противника продвинуться в направлении Новоандреевки.

На Приднепровском направлении наши воины отразили одну атаку российских захватчиков на позиции украинского войска.

Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. В настоящее время известно о 21 авиационном ударе с применением 29 КАБ и 395 артиллерийских обстрелов, украинские защитники отбили семь атакующих действий агрессора.

В других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

Ранее сообщалось, что в районе Временного Яра в Донецкой области зафиксированы подразделения оккупантов "Ахмат", бывших наемников ППК "Вагнер" и формирования "Русич".

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Генштаба ВСУ на 16:00 воскресенья, 26 января, на Краматорском направлении вблизи Часова Яра враг с начала суток атаковал 13 раз, а также наступал в направлении Белой Горы 11 боев из 14.

Кроме того, в ОСУВ "Хортица" рассказали, что в городе Часов Яр продолжаются городские бои.

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