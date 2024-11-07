Почти половина дронов, которыми РФ атакует Украину, являются приманками: в Воздушных силах объяснили их назначение

Россия снова трансформировала свою тактику дроновых обстрелов Украины. Теперь около половины "Шахедов", которые она запускает, являются приманками без боевой части.

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Таким образом агрессор создает лишнюю нагрузку для нашей противовоздушной обороны. Об этом заявило CNN со ссылкой на полковника Юрия Игната, бывшего спикера Воздушных сил ВС Украины.

Американские журналисты отметили, что РФ практически непрерывно наносит удары с использованием беспилотников большой дальности по украинским городам.

Сирены воздушной тревоги звучали в Киеве около 50 часов в сентябре, 80 часов в октябре и более 30 часов только за первую неделю ноября. В столице с 1 сентября была только одна ночь без "Шахедов".

Помимо большей интенсивности дроновых обстрелов, оккупанты начали запускать много беспилотников-обманок без БЧ, чтобы подавить ПВО Украины. В таких "Шахедах" боевую часть иранских БПЛА иммитирует 3D-печатный шар, завернутый в фольгу, сообщил Игнат.

Эти более дешевые дроны сбивают с толку ПВО, которая отвлекается на "пустые" дроны вместо смертоносных БПЛА. По словам Игната, теперь беспилотников-приманок около половины из всех, которые запускает противник.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Российская Федерация сейчас использует примерно в десять раз больше "Шахедов", если сравнивать с осенью прошлого года.

– Президент Владимир Зеленский отметил, что страна-агрессор постепенно увеличивает количество воздушных атак по Украине. Несмотря на санкции, российские оружейники продолжают использовать западные компоненты, в том числе в дронах-камикадзе типа "Шахед".

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