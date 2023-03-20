''Почти полтора километра руин'': в сети показали, как выглядит исторический центр Мариуполя. Видео

Исторический центр Мариуполя сегодня – сплошная руина. За год "хозяйствования" в городе российских оккупантов дорога от ул. Николаевской до Греческой стала "маршрутом смерти".

Видео дня

Печальные кадры из временно оккупированного города показал в Telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он констатировал, что "русский мир" принес в некогда процветающий город только разрушение и смерть (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Почти полтора километра руин. Улучшение и восстановление от р*сни без купюр и перерыва на монтаж. Только ускорение", – прокомментировал чиновник опубликованное видео.

Напомним: ранее мариуполец, которому удалось выжить, снял на видео разграбленную квартиру своей тещи. Оккупанты выломали двери и вынесли все: мебель, технику, одежду. Мужчина говорит, что коллаборационные власти решили снести этот дом.

Между тем масштабы разрушений в Мариуполе показали на видео, снятом с высоты птичьего полета.

"Так выглядит наш Мариуполь сегодня сверху. Здесь не скроешь правду за парой новых фасадов. Мариуполь. Мертвый (убитый) россиянами город. Держись, родной", – отметил советник мэра Андрющенко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 19 марта пропагандисты РФ заявили о якобы визите диктатора Владимира Путина во временно оккупированный Мариуполь. РосСМИ рассказали легенду, что главный военный преступник РФ якобы катался по разрушенному городу за рулем авто;

– в Институте изучения войны считают, что Путин посетил временно оккупированный Мариуполь для того, чтобы создать образ неуязвимого и продолжить изображать из себя вовлеченного в военное время лидера. Именно поэтому приезд диктатора в захваченный город был тщательно срежиссирован.

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