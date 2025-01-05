Почти тысяча жителей Купянска отказываются эвакуироваться – какая ситуация в городе

Линия фронта уже находится всего в двух километрах от города Купянск; на этом направлении уже более трех месяцев идут ожесточенные бои с оккупантами. Однако в Купянской громаде осталось не менее 900 мирных горожан.

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Об этом рассказал начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин. Он сообщил, что ситуация достаточно сложная, враг активно обстреливает город, что усложняет как доставку гуманитарной помощи, так и эвакуацию населения.

Он подчеркнул, что ситуация на левобережье Купянской громады уже критическая. Там в тяжелых условиях остаются более 900 человек, и это преимущественно люди пожилого возраста, которые "категорически отказываются уезжать".

"То количество людей, которое остается, фактически стабильно. Лишь малое количество людей выезжает, особенно с левобережья Купянской громады, где ситуация критическая. Уже более трех месяцев там нет ни света, ни газа, ни водоснабжения, никаких социальных услуг, магазинов, аптек, больницы", – рассказал глава КГВА.

Он подчеркнул, что люди "находятся в бесчеловечных условиях".

Обстрелы не прекращаются из всех видов вооружения, которое есть у врага: минометы, артиллерия, реактивные системы залпового огня различных модификаций, управляемые авиабомбы и FPV-дроны, которые враг применяет в большом количестве, ударяя по логистическим путям, центральным путям снабжения, не давая, в частности, доставлять гуманитарную помощь и свободно двигаться гражданскому населению", – рассказал господин Беседин.

Глава МВА Купянска добавил, что 5 января из-за очередного обстрела Кившаровки от смертельного ранения погиб штатский, 74-летний мужчина.

Как сообщал OBOZ.UA, оккупационные войска ежедневно проводят штурмовые действия на Харьковском направлении. По состоянию на сегодняшний день захватчики пробиваются к реке Оскол, также есть большая угроза для Купянска и Боровой.

Но недавно украинские воины отразили механизированную атаку россиян на Купянском направлении. На штурм захватчики отправились колонной из пяти единиц военной техники.

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