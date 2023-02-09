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Под Бахмутом ликвидировали учителя математики из Ленинградской области, который добровольцем пошел на войну убивать украинцев. Фото

Анна Паскевич
War
2 минуты
7,6 т.
Под Бахмутом ликвидировали учителя математики из Ленинградской области, который добровольцем пошел на войну убивать украинцев. Фото

Защитники Украины под Бахмутом ликвидировали 51-летнего учителя математики из Ленинградской области, который в ноябре 2022 года добровольно отправился на войну. Андрей Пигарев воевал в составе батальона "Ахмат" главы Чечни Рамзана Кадырова.

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О гибели оккупанта рассказали российские СМИ. Отмечается, что Пигарев с семьей жил в Санкт-Петербурге, работал экономистом и бухгалтером. Однако в 2016 году решил переселиться в деревню (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Там он устроился на работу в школу учителем математики и физики в 5-9 классах. А его жена стала учителем истории и обществознания.

В начале ноября Пигарев пришел к директору школы и заявил, что увольняется, чтобы пойти добровольцем на войну против Украины.

"Там ведь мальчишки молодые сражаются. А я что, не смогу?" – цитирует Пигарева директор учебного заведения.

Вскоре россиянин попрощался с семьей и уехал в военкомат в Грозный, чтобы попасть в батальон "Ахмат". В итоге Пигарев был ликвидирован украинскими воинами 17 января.

Под Бахмутом ликвидировали учителя математики из Ленинградской области, который добровольцем пошел на войну убивать украинцев. Фото
Под Бахмутом ликвидировали учителя математики из Ленинградской области, который добровольцем пошел на войну убивать украинцев. Фото
Под Бахмутом ликвидировали учителя математики из Ленинградской области, который добровольцем пошел на войну убивать украинцев. Фото
Под Бахмутом ликвидировали учителя математики из Ленинградской области, который добровольцем пошел на войну убивать украинцев. Фото
Под Бахмутом ликвидировали учителя математики из Ленинградской области, который добровольцем пошел на войну убивать украинцев. Фото
Под Бахмутом ликвидировали учителя математики из Ленинградской области, который добровольцем пошел на войну убивать украинцев. Фото

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