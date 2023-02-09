Под Бахмутом ликвидировали учителя математики из Ленинградской области, который добровольцем пошел на войну убивать украинцев. Фото

Защитники Украины под Бахмутом ликвидировали 51-летнего учителя математики из Ленинградской области, который в ноябре 2022 года добровольно отправился на войну. Андрей Пигарев воевал в составе батальона "Ахмат" главы Чечни Рамзана Кадырова.

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О гибели оккупанта рассказали российские СМИ. Отмечается, что Пигарев с семьей жил в Санкт-Петербурге, работал экономистом и бухгалтером. Однако в 2016 году решил переселиться в деревню (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Там он устроился на работу в школу учителем математики и физики в 5-9 классах. А его жена стала учителем истории и обществознания.

В начале ноября Пигарев пришел к директору школы и заявил, что увольняется, чтобы пойти добровольцем на войну против Украины.

"Там ведь мальчишки молодые сражаются. А я что, не смогу?" – цитирует Пигарева директор учебного заведения.

Вскоре россиянин попрощался с семьей и уехал в военкомат в Грозный, чтобы попасть в батальон "Ахмат". В итоге Пигарев был ликвидирован украинскими воинами 17 января.

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