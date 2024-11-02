Под Днепром раздался взрыв: среди раненых есть дети

Вечером 2 ноября в Днепровском районе раздался взрыв. Армия Российской Федерации атаковала инфраструктуру; есть пятеро раненых, среди которых двое детей.

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Первые подробности сообщил в Telegram руководитель Днепропетровской ОГА (ОВА) Сергей Лысак. Местные интернет-сообщества предположили, что, скорее всего, агрессор использовал для атаки баллистическую ракету.

Взрыв прогремел около 16:30 субботы. Тревога в области началась примерно за 10 минут до этого; отбой объявили около 17:00.

Другие детали выясняются.

Как сообщал OBOZ.UA, 1 ноября враг совершил очередную атаку "Шахедами". Начал ее с 19 часов пятницы и продолжал всю ночь и утро субботы.

Захватчики запустили управляемую авиационную ракету Х-31П и 71 ударный БПЛА. Силы обороны уничтожили 39 дронов-камикадзе, еще 21 был локационно потерян, пять – вернулись в РФ.

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