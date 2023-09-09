Под дулом автомата: оккупанты сами показали суть 'выборов' на оккупированных территориях Украины

Страна-агрессор Россия проводит свои фейковые "выборы" на временно оккупированных территориях Украины. Однако голосовать люди не хотят, поэтому военные преступники РФ прибегают к радикальным мерам.

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Украинцев в прямом смысле этого слова заставляют голосовать под дулом автомата. Доказательством является видео, которые распространяются в сети (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

На кадрах пропагандисты призывают людей прийти на участки. В то же время сзади видны военные с оружием в руках.

К примеру, в Геническе путинст заявляет: "Друзья, придите проголосуйте! Мы в свободной Российской Федерации".

А за спиной у коллаборанта стоят силовики с автоматами.

То же самое происходит и во временно оккупированных Олешках Херсонской области. Там вообще оккупанты организовали "мобильные пункты для голосования" – это авто, на которых вооруженные силовики объезжают местных, стучат в их дома и просят выйти и проголосовать.

К слову, представитель Украины в ООН Сергей Кислица заявил, что Россия осознает, что ее поражение в войне против Украины неизбежно. Именно поэтому враг и пытается провести свои выборы в захваченных им регионах и узаконить таким образом российскую оккупацию.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что проведение Россией фейковых "выборов" на временно захваченных территориях Украины – это картинка для пропаганды. Он пригрозил, что все, кто причастен к этому незаконному процессу, рискуют попасть под санкции США.

– А в Евросоюзе обещают наказать страну-агрессора Россию за то, что она проводит свои фейковые "выборы" на временно оккупированных территориях Украины. Речь идет как о политическом руководстве РФ, так и обо всех, кто был причастен к организации этого "волеизъявления".

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