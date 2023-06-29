Недалеко от Мелитополя на оккупированной территории Запорожской области российский захватчик скончался после употребления местной "самогонки". Производителями опасного спиртного оказались приверженцы РФ.

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Такие последствия имело введение на оккупированной территории "сухого закона" Мелитопольским гауляйтером Евгением Балицким. Об этом сообщают местные СМИ.

Так, недавно в поселке Мирное Мелитопольского района военнослужащий оккупационной армии погиб после того, как напился самодельного алкоголя. Захватчик умер прямо во дворе людей, занимавшихся нелегальным производством спиртного. Местные жители сначала пытались скрыть этот факт, однако впоследствии военная полиция задержала местного гауляйтера Юрия Радькова, ответственного за эту территорию. Ведь именно в контролируемой им местности расцветало нелегальное производство спиртных напитков.

По иронии судьбы семья Кушнаревых, производившая опасный алкоголь, были сторонниками РФ, однако убили своего "освободителя" в собственном дворе. В настоящее время оккупационная полиция проводит расследование по этому делу, подозревая в убийстве оккупанта Кушнаревых.

Ранее сообщалось, что из-за отравления неизвестным веществом умерли 20 солдат российской армии. Массовое отравление в подразделении противника произошло в Мелитопольском районе Запорожской области.

Также в Ульяновской области России девять человек скончались из-за сидра, купленного в магазине. Еще одна 16-летняя девочка находилась в реанимации.