Погибают не только от взрывов: в Запорожье из-за отравления неизвестным веществом умерли 20 оккупантов

Противник не оставляет намерений оккупировать Украину и продолжает наступательные действия, самые активные бои ведутся в районах Бахмута и Марьинки. Украинские воины мужественно держат оборону и наносят значительные потери врагу, однако оккупанты погибают не только от взрывов.

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Как сообщили в Генеральном штабе ВСУ, из-за отравления неизвестным веществом 24 апреля скончались 20 солдат российской армии. Массовое отравление в подразделении противника произошло в Мелитопольском районе Запорожской области.

За минувшие сутки, 27 апреля, ВСУ ликвидировали еще 540 оккупантов. Всего на 28 апреля уничтожено 189 460 солдат РФ.

Отметим, что россияне продолжают применять на войне тактику террора мирного населения. Так, захватчики сегодня, 28 апреля, нанесли очередной ракетный удар по украинским городам, в результате чего повреждены гражданские дома и другая инфраструктура.

Напомним, что российские оккупанты ночью пятницы, 28 апреля, устроили новую массированную ракетную атаку на Украину – воздушная тревога была объявлена во всех областях. Около 4 часов утра взрывы прогремели в Днепре, Кременчуге, Николаеве, Киеве, Умани.

Также сообщалось, что среди погибших в результате ракетного удара РФ по Умани – маленький ребенок. Малышу было примерно 3-4 года.

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