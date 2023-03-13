Под Мелитополем оккупанты начали маскироваться под гражданское население: не одевают форму и прячут оружие – СМИ

Командование государства-террориста России приказало оккупантам в Мелитопольском районе "ассимилироваться" с местным населением. Для этого захватчики переодеваются в гражданскую одежду и прячут оружие.

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Изменение тактики было замечено в поселке Мирное, который расположен в 13 км от районного центра. Об этом сообщает Telegram-канал "Риа Мелитополь".

В последнее время местные жители почти не видят российских оккупантов в военной форме – они зачастую переодеты в гражданскую одежду и больше не носят с собой оружия. Кроме того, местные жители таже заметили, что оккупанты стали сбривать бороды и лишь несколько человек их оставили.

Также отмечается, что местные коллаборанты уже начали воевать с оккупантами за деньги. Председатели дачных кооперативов, которые сначала сдали в оккупационную администрацию списки газифицированных и электрифицированных дач для поселения оккупантов, теперь жалуются, что россияне, которые проживают на дачах, не оплачивают электричество и газ.

При этом местные СМИ отмечают, что среди коллаборантов растут панические настроения. Многие предатели уже начали обсуждать возможную "сдачу" оккупантами Мелитополя.

Напомним, на оккупированной территории Запорожской области войска РФ перемещают технику ближе к линии фронта. Колонны ВС РФ фиксируют жители украинских населенных пунктов, которые временно находятся под контролем захватчиков.

Ранее сообщалось, что временно оккупированный Мелитополь Запорожской области снова посетила "бавовна". Утром 11 марта местные жители слышали по меньшей мере 10 громких взрывов в северной части города.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские партизаны намекнули, что оккупантов в Мелитополе ждут "сюрпризы". Во временно оккупированном городе Запорожской области начала действовать партизанская организация "Атеш".