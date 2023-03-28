Под Мелитополем раздался мощный взрыв: возле села Федоровка взорвали подстанцию

Похоже, что "бавовна" надежно обустроилась на Мелитопольщине. Накануне она поджарила так называемую службу государственной безопасности и казарму врагов в самом городе, а сегодня проявила себя неподалеку. Во вторник, 28 марта, вблизи временно оккупированного Мелитополя раздался мощный взрыв. На этот раз в воздух взлетела электроподстанция.

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Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в своем Telegram-канале.

"Что-то подгорает у россиян под Мелитополем", – написал городской голова.

По его словам, была взорвана подстанция, расположенная возле села Федоровка Терпинновского сельсовета.

В местных пабликах также сообщили, что в результате взрыва есть погибшие.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Вчера, 274 марта, в Мелитополе прогремели взрывы вблизи кафе "Джокер" и казарм захватчиков, у оккупантов началась паника. Прилет припал по месту расположения российских оккупационных войск. "Бавовна" произошла в здании, где была размещена так называемая "служба государственной безопасности", а также в казарме окупантов, заставив их выбегать на улицу в нижнем белье.

Утром 23 марта во временно оккупированном Мелитополе также раздался мощный взрыв. Самодельное взрывное устройство сработало в автомобиле местного коллаборанта, бывшего полицейского Сергея Сковирко.

14 марта в Мелитополе также произошел очередной "хлопок". Взрыв был такой силы, что его слышал весь город. Позже стало известно, что взорвался и вспыхнул автомобиль местного коллаборанта Ивана Ткача. От полученных ранений предатель скончался.

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