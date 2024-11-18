Россия убила в Одессе 12 человек, в области – двух энергетиков: как регион приходит в себя без света и тепла после вражеских ударов

После российской ракетной атаки на Украину утром 17 ноября Одесса осталась без электричества, воды и тепла. Но работали магазины. Части города на следующий день вернули свет и отопление. Уже 18 ноября РФ вновь нанесла ракетный удар по центру Одессы, взрывы раздались в жилом квартале. Погибли 12 человек, ранены более 40.

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Ракеты разрушили электроподстанции

Сразу же после утренней российской ракетной атаки 17 ноября Одесса оказалась без света. Ракеты разрушили энергетическую инфраструктуру, взрывы прогремели на нескольких подстанциях, в домах пропало отопление и вода, остановился электротранспорт. Вечером выстроились очереди к бюветам за водой.

В результате удара по энергообъекту погибли двое сотрудников "Укрэнерго": 41-летний диспетчер Дмитрий Каминный и 44-летний электромонтер Максим Шаргородский.

У Максима Шаргородского остались супруга и две дочери.

"Макс, родной наш человек, не могу поверить. Всю ночь ждала, когда ты зайдешь и будешь кряхтеть, чего кругом горит свет... Ты навсегда останешься в наших сердцах", – написала в Facebook супруга погибшего электромонтера Ирина.

Кроме самой Одессы пострадал и Одесский район, там повреждены десяток частных домов, сгорели автомобили. Люди остались живы, поскольку многие из них успели спрятаться в подвалы. Но жить в пострадавших домах многие уже не могут – они сильно разрушены.

Работают магазины и даже рестораны

Утром стало известно, что части города дали свет, но более 300 тысяч абонентов все еще оставались без электроэнергии, тепла и воды. Сложная ситуация в южной части Одессы.

"Как живем? Достали уже свою газовую плиточку, месяца три ею не пользовалась. Есть еще баллоны с газом для нее, готовили на ней обед, ужин, с утра детям кашу сварила, взрослым яичницу приготовила", – рассказывает одесситка Инна.

Женщина надеется, что в течение 2-3 дней энергетики все отремонтируют. Правда, россияне не перестают терроризировать Одесскую область обстрелами.

"Вода в бюветах есть, ее еще подвозят на водовозках. Набрали, на первое время хватит. Зять поехал и купил еще в супермаркете бутыли с водой, на ней готовим чай и еду. Есть фонари, зарядки, если что – можно спуститься вниз в аптеку или кафе, у них генератор работает, подзарядить", – поясняет Инна.

В городе работают "пункты несокрушимости", где также можно подзарядить гаджеты, согреть воду.

Два дня школы в Одессе не работают, все ученики сидят дома. В детских садиках работают дежурные группы. Некоторые больницы в городе продолжают работу с помощью генераторов.

По городу из спальных районов курсируют бесплатные автобусы вместо троллейбусов или трамваев. Одесситам советуют в темное время суток, когда улицы не освещены, переходить дороги с фонариками, так как водители не могут увидеть пешеходов в такой темноте.

Но в крупных торговых центрах, супермаркетах свет есть – там еще в предыдущие блэкауты обзавелись мощными генераторами. Люди приходят туда не только за покупками, но и для того, чтобы подзарядить телефоны, павербанки.

Жительница Одессы Елена Балаба поделилась видео из одного из ТРЦ. Там есть свет, а в большом холле подростки танцуют и снимают это на видео.

Одесситы сообщают, что пока у них имеются проблемы с мобильной связью, не везде она работает.

"Обстановка в городе напряженная. Там, где воду дали, люди запасаются ею на всякий случай, потому что наследники Пушкина нас в покое не оставят. У нас в квартире света нет вторые сутки, хорошо, что погода еще теплая, не так холодно в квартире. Магазины работают, даже хлеб свежий есть. Народ немного запасается продуктами, но в основном консервами, крупами, кашами быстрого приготовления. Это на случай длительных блэкаутов. В городе работают парикмахерские, я вот на маникюр записалась, потому что салон работает на генераторе. Людям нужно зарабатывать, чтобы еще и без денег не остаться во время войны. Даже ларьки с цветами открыты, кофейни, рестораны, работают музеи. Одесситы уже не первый раз остаются без света, привыкнуть к этому сложно, но мы уже обзавелись всякими устройствами, чтобы не сидеть в темноте", – рассказывает одесситка Мария Кузнецова.

Россия вновь убила 12 одесситов

Враг не оставляет в покое Одессу. Днем в понедельник, 18 ноября, россияне вновь ударили баллистическими ракетами по жилой застройке города, в результате прилета есть жертвы. По словам нардепа Алексея Гончаренко, погибло восемь человек. Число погибших позже выросло до 12, еще примерно 40 человек ранены.

На видео, появившихся вскоре после взрыва, видны тела погибших людей, которые лежат прямо на тротуаре. Видео раненых в Одессе ужасны. Молодому мужчине оторвало ногу, второму раненому помогли перетянуть жгутом ногу, чтобы он не истек кровью до приезда скорой. Женщина, посеченная осколками, пожилая женщина с раненой рукой...

Также сообщается, что одна из ракет застряла в здании вуза и не взорвалась. Вторая разорвалась во дворе жилых многоэтажек.