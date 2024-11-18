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Россия убила в Одессе 12 человек, в области – двух энергетиков: как регион приходит в себя без света и тепла после вражеских ударов

Марина Петик
War
5 минут
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Россия убила в Одессе 12 человек, в области – двух энергетиков: как регион приходит в себя без света и тепла после вражеских ударов

После российской ракетной атаки на Украину утром 17 ноября Одесса осталась без электричества, воды и тепла. Но работали магазины. Части города на следующий день вернули свет и отопление. Уже 18 ноября РФ вновь нанесла ракетный удар по центру Одессы, взрывы раздались в жилом квартале. Погибли 12 человек, ранены более 40.

Видео дня

Подробнее об этом читайте в материале OBOZ.UA.

Ракеты разрушили электроподстанции

Сразу же после утренней российской ракетной атаки 17 ноября Одесса оказалась без света. Ракеты разрушили энергетическую инфраструктуру, взрывы прогремели на нескольких подстанциях, в домах пропало отопление и вода, остановился электротранспорт. Вечером выстроились очереди к бюветам за водой.

В результате удара по энергообъекту погибли двое сотрудников "Укрэнерго": 41-летний диспетчер Дмитрий Каминный и 44-летний электромонтер Максим Шаргородский.

У Максима Шаргородского остались супруга и две дочери.

Россия убила в Одессе 12 человек, в области – двух энергетиков: как регион приходит в себя без света и тепла после вражеских ударов

"Макс, родной наш человек, не могу поверить. Всю ночь ждала, когда ты зайдешь и будешь кряхтеть, чего кругом горит свет... Ты навсегда останешься в наших сердцах", – написала в Facebook супруга погибшего электромонтера Ирина.

Кроме самой Одессы пострадал и Одесский район, там повреждены десяток частных домов, сгорели автомобили. Люди остались живы, поскольку многие из них успели спрятаться в подвалы. Но жить в пострадавших домах многие уже не могут – они сильно разрушены.

Россия убила в Одессе 12 человек, в области – двух энергетиков: как регион приходит в себя без света и тепла после вражеских ударов

Работают магазины и даже рестораны

Утром стало известно, что части города дали свет, но более 300 тысяч абонентов все еще оставались без электроэнергии, тепла и воды. Сложная ситуация в южной части Одессы.

"Как живем? Достали уже свою газовую плиточку, месяца три ею не пользовалась. Есть еще баллоны с газом для нее, готовили на ней обед, ужин, с утра детям кашу сварила, взрослым яичницу приготовила", – рассказывает одесситка Инна.

Женщина надеется, что в течение 2-3 дней энергетики все отремонтируют. Правда, россияне не перестают терроризировать Одесскую область обстрелами.

Россия убила в Одессе 12 человек, в области – двух энергетиков: как регион приходит в себя без света и тепла после вражеских ударов

"Вода в бюветах есть, ее еще подвозят на водовозках. Набрали, на первое время хватит. Зять поехал и купил еще в супермаркете бутыли с водой, на ней готовим чай и еду. Есть фонари, зарядки, если что – можно спуститься вниз в аптеку или кафе, у них генератор работает, подзарядить", – поясняет Инна.

В городе работают "пункты несокрушимости", где также можно подзарядить гаджеты, согреть воду.

Два дня школы в Одессе не работают, все ученики сидят дома. В детских садиках работают дежурные группы. Некоторые больницы в городе продолжают работу с помощью генераторов.

Россия убила в Одессе 12 человек, в области – двух энергетиков: как регион приходит в себя без света и тепла после вражеских ударов

По городу из спальных районов курсируют бесплатные автобусы вместо троллейбусов или трамваев. Одесситам советуют в темное время суток, когда улицы не освещены, переходить дороги с фонариками, так как водители не могут увидеть пешеходов в такой темноте.

Но в крупных торговых центрах, супермаркетах свет есть – там еще в предыдущие блэкауты обзавелись мощными генераторами. Люди приходят туда не только за покупками, но и для того, чтобы подзарядить телефоны, павербанки.

Жительница Одессы Елена Балаба поделилась видео из одного из ТРЦ. Там есть свет, а в большом холле подростки танцуют и снимают это на видео.

Россия убила в Одессе 12 человек, в области – двух энергетиков: как регион приходит в себя без света и тепла после вражеских ударов

Одесситы сообщают, что пока у них имеются проблемы с мобильной связью, не везде она работает.

"Обстановка в городе напряженная. Там, где воду дали, люди запасаются ею на всякий случай, потому что наследники Пушкина нас в покое не оставят. У нас в квартире света нет вторые сутки, хорошо, что погода еще теплая, не так холодно в квартире. Магазины работают, даже хлеб свежий есть. Народ немного запасается продуктами, но в основном консервами, крупами, кашами быстрого приготовления. Это на случай длительных блэкаутов. В городе работают парикмахерские, я вот на маникюр записалась, потому что салон работает на генераторе. Людям нужно зарабатывать, чтобы еще и без денег не остаться во время войны. Даже ларьки с цветами открыты, кофейни, рестораны, работают музеи. Одесситы уже не первый раз остаются без света, привыкнуть к этому сложно, но мы уже обзавелись всякими устройствами, чтобы не сидеть в темноте", – рассказывает одесситка Мария Кузнецова.

Россия убила в Одессе 12 человек, в области – двух энергетиков: как регион приходит в себя без света и тепла после вражеских ударов
Россия убила в Одессе 12 человек, в области – двух энергетиков: как регион приходит в себя без света и тепла после вражеских ударов

Россия вновь убила 12 одесситов

Враг не оставляет в покое Одессу. Днем в понедельник, 18 ноября, россияне вновь ударили баллистическими ракетами по жилой застройке города, в результате прилета есть жертвы. По словам нардепа Алексея Гончаренко, погибло восемь человек. Число погибших позже выросло до 12, еще примерно 40 человек ранены.

Россия убила в Одессе 12 человек, в области – двух энергетиков: как регион приходит в себя без света и тепла после вражеских ударов
Россия убила в Одессе 12 человек, в области – двух энергетиков: как регион приходит в себя без света и тепла после вражеских ударов

На видео, появившихся вскоре после взрыва, видны тела погибших людей, которые лежат прямо на тротуаре. Видео раненых в Одессе ужасны. Молодому мужчине оторвало ногу, второму раненому помогли перетянуть жгутом ногу, чтобы он не истек кровью до приезда скорой. Женщина, посеченная осколками, пожилая женщина с раненой рукой...

Также сообщается, что одна из ракет застряла в здании вуза и не взорвалась. Вторая разорвалась во дворе жилых многоэтажек.