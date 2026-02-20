Под оккупированным Джанкоем после атаки БПЛА произошел мощный пожар. Спутниковые фото

В ночь на 20 февраля, на территорию оккупированного Крыма "посетили" неизвестные беспилотники. В результате атаки вспыхнул пожар вблизи Джанкоя.

Возгорание было зафиксировано возле железной дороги. Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер".

Что известно

По информации мониторинговой группы со ссылкой на данные спутниковых снимков, после ударов дронов, вблизи села Лобаново, возник мощный пожар. Населенный пункт находится в 10 км к северо-западу от Джанкоя, рядом с железной дорогой.

"Ранее Генеральный штаб ВСУ сообщал, что 11 февраля в Крыму возле Лобаново был поражен склад ГСМ войск России. Возможно, со склада снова прилетело", – говорится в сообщении.

Сейчас последствия атаки уточняются.

Напомним, ранее Силы обороны в оккупированном Крыму уничтожили зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1". Удачная операция была проведена в районе поселка Кача.

Как писал OBOZ.UA, в Крыму атаковали элементы системы противовоздушной обороны противника. Под удар попали радиолокационная станция "Небо-У", в районе Евпатории, и зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", вблизи Хуторка.

