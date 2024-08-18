"Под ответственность Украины": в Германии отреагировали на использование ВСУ западной техники в Курской области

Вооруженные силы Украины могли использовать немецкое вооружение во время операции в Курской области. В частности это касается танков и БМП.

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Об этом министр финансов ФРН Кристиан Линднер заявил в интервью SRF. Политик отметил, что оружие было передано под ответственность Киева. И оно используется в интересах обороны Украины.

"Оружие передано под ответственность Украины, которая защищается от агрессора и реализует свое право на самооборону", – отметил министр.

Немецкое издание Bild, проанализировав одно из видео из Курской области, уже сообщило, что на кадрах был замечен инженерный танк Wiesent на базе танка Leopard 1. На этой технике был символ украинских войск. Также на нем заметили немецкие боевые машины пехоты Marder.

По мнению генерал-майора Бундесвера, главы ситуационного центра по Украине и начальника штаба вооруженных сил ФРГ по планированию Кристиана Фрейдинга, военное руководство Украины знает, что делает в Курской области, и хорошо осознает риск, на который оно идет этой операцией. ВСУ продолжают обладать волей и способностью достичь успеха.

Как сообщал OBOZ.UA, генерал-майор Бундесвера Кристиан Фрейдинг анонсировал новый крупный пакет военной помощи Украине. В него вошло вооружение, которое будет передано Киеву до конца 2024 года. В частности, речь идет о танках Leopard, IRIS-T малой и средней дальности, а также Zuzana 2.

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