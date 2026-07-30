Под Пензой атакован логистический центр Wildberries: вспыхнул пожар. Фото и видео

В ночь на 30 июля на территории страны-агрессора раздавались взрывы и звучали сирены. Под обстрелом оказался очередной логистический центр Wildberries недалеко от Пензы.

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В результате ударов на объекте возник пожар, а в небо поднялся черный столб дыма. Об этом сообщают Telegram-каналы Exilenova+ и ASTRA.

Подробности атаки

Этой ночью в городе Пензе раздалась серия взрывов, после чего очевидцы сообщили о возгорании. На фоне инцидента губернатор региона Олег Мельниченко объявил о ракетной опасности и сообщил о введении плана "Ковер" и временном закрытии воздушного пространства.

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По данным OSINT-проекта ASTRA, после атаки под Пензой вспыхнул пожар на территории логистического центра Wildberries.

"После атаки загорелся логистический центр Wildberries по адресу: Пензенская область, Бессоновский район, село Мастиновка, ул. Полевая (корпус 1/6)", – говорится в сообщении.

Впоследствии мэр Пензы Олег Денисов обратился к жителям города с предупреждением, что дым от пожара на складе Wildberries в Пензенской области может распространиться в сторону областного центра. Он посоветовал горожанам держать окна закрытыми и по возможности минимизировать пребывание на открытом воздухе.

"В связи с пожаром, возникшим в результате террористической атаки на склад Wildberries, наблюдается задымление, которое может распространяться в сторону города. Если почувствовали едкий запах, закройте окна, поменьше находитесь на улице, особенно с детьми, ограничьте время прогулок с домашними животными", — говорится в сообщении.

Что известно об атакованном объекте

По открытым данным, логистический комплекс Wildberries (РВБ) является одним из ключевых распределительных центров компании, обеспечивающих работу в Приволжском федеральном округе.

Согласно данным правительства Пензенской области, после завершения строительства его общая площадь должна составить примерно 180 тыс. кв. м. Первую очередь объекта площадью около 90–91 тыс. кв. м уже ввели в эксплуатацию.

Напомним, в ночь на 24 июля были атакованы два логистических объекта Wildberries в Ленинградской области — в Шушарах и Уткином Заводе. Еще один удар пришелся по логистическому центру компании в оккупированном Симферополе в Крыму.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в течение недели Силы обороны Украины нанесли удары как минимум по десяти складам российского маркетплейса Wildberries. После попаданий на объектах возникли масштабные пожары, а российский бизнес понес многомиллиардные убытки. В Институте изучения войны (ISW) отметили, что кампания ударов заставит ощутить войну жителей крупных российских городов, в частности Москвы и Санкт-Петербурга.

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