Под прицелом был аэродром: дроны атаковали российский Моздок, был виден дым. Фото

В России пожаловались на атаку дронов в Северной Осетии. Взрывы, в частности, звучали в Моздоке, где раположена военная авиабаза: именно на нее, по утверждениям местных жителей, была направлена атака.

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После взрывов в районе авиабазы наблюдался дым, местные же власти утверждают, что атака якобы была отбита без последствий на земле. Об этом пишет независимое российское издание ASTRA.

Так, в ночь на 9 апреля в Северной Осетии была объявлена "беспилотная опасность". В Моздоке были слышны взрывы.

"Военный аэродром в Моздоке атаковали БПЛА, сообщают местные жители. О последствиях неизвестно", – пишет ASTRA .

Официально атака якобы прошла без последствий: губернатор региона Сергей Меняйло заявил, что, "в Моздокском районе отражена атака беспилотных летательных аппаратов".

"По информации минобороны России, системами ПВО уничтожено 15 беспилотников. Жертв и разрушений нет", – заявил он.

А вот фото из Моздока заставляют усомниться в достоверности этого заявления. Так, журналисты ASTRA опубликовали одно из фото, на котором виден дым после атаки.

Они выяснили, что фото было сделано возле здания районного дворца культуры на площади 50 лет Октября в Моздоке.

"Это примерно в 6 километрах от авиабазы. Жители города же сообщают, что атака была нацелена именно на аэродром", – пишет издание.

Ранее аэродром "Моздок" уже "знакомился" с украинскими дронами: вследствие атаки в июле 2024 года на объекте фиксировались разрушения. Чтобы долететь до цели, украинским дронам пришлось преодолеть расстояние около 1000 км.

Представитель Украинской Добровольческой Армии "Юг" Сергей Братчук тем временем предположил, что в Моздоке дроны могли нацелиться на 68-й арсенал ГРАУ площадью 2,2 кв км.

"Вероятно, на этом ГРАУ хранятся северокорейские боеприпасы и ракеты. Кроме того, в 2024 году на эту базу были отправлены две партии боеприпасов с беларуских баз, что говорит об активной роли объекта в цепочке поставок на фронт", – пишет Братчук.

Всего, по версии минобороны РФ, в ночь на 9 апреля российская ПВО якобы перехватила и уничтожила 158 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, из них, кроме 15-ти в Северной Осетии – 67 БпЛА в Краснодарском крае, 29 БпЛА в Ростовской области. Всего, утверждают в государстве-агрессоре, российская ПВО работала над 10 регионами РФ, оккупированным Крымом, а также в акватории Черного и Азовского морей.

Напомним, ранее стали известны новые детали атаки на завод в Самарской области, производящий взрывчатку. Поражение 5 апреля произвели воины Службы безопасности Украины.

В тот же день украинские дроны атаковали единственный в Россиизавод, производящий оптоволокно для дронов. Там вспыхнул пожар. Спустя несколько часов предприятие было атаковано повторно.

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