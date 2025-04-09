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Под прицелом был аэродром: дроны атаковали российский Моздок, был виден дым. Фото

Лилия Рагуцкая
War
2 минуты
2,1 т.
Под прицелом был аэродром: дроны атаковали российский Моздок, был виден дым. Фото

В России пожаловались на  атаку дронов в Северной Осетии. Взрывы, в частности, звучали в Моздоке, где раположена военная авиабаза: именно на нее, по утверждениям местных жителей, была направлена атака.

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После взрывов в районе авиабазы наблюдался дым, местные же власти утверждают, что атака якобы была отбита без последствий на земле. Об этом пишет независимое российское издание  ASTRA.

Так, в ночь на 9 апреля в Северной Осетии была объявлена "беспилотная опасность". В Моздоке были слышны взрывы.

"Военный аэродром в Моздоке атаковали БПЛА, сообщают местные жители. О последствиях неизвестно", – пишет ASTRA .

Официально атака якобы прошла без последствий: губернатор региона Сергей Меняйло заявил, что, "в  Моздокском районе отражена атака беспилотных летательных аппаратов".

"По информации минобороны России, системами ПВО уничтожено 15 беспилотников. Жертв и разрушений нет", – заявил он.

Под прицелом был аэродром: дроны атаковали российский Моздок, был виден дым. Фото

А вот фото из Моздока заставляют усомниться в достоверности этого заявления. Так, журналисты ASTRA  опубликовали одно из фото, на котором виден дым после атаки.

Под прицелом был аэродром: дроны атаковали российский Моздок, был виден дым. Фото

Они выяснили, что фото было сделано возле здания районного дворца культуры на площади 50 лет Октября в Моздоке.

"Это примерно в 6 километрах от авиабазы. Жители города же сообщают, что атака была нацелена именно на аэродром", – пишет издание.

Под прицелом был аэродром: дроны атаковали российский Моздок, был виден дым. Фото

Ранее аэродром "Моздок" уже "знакомился" с украинскими дронами: вследствие атаки в июле 2024 года на объекте фиксировались разрушения. Чтобы долететь до цели, украинским дронам пришлось преодолеть расстояние около 1000 км.

Под прицелом был аэродром: дроны атаковали российский Моздок, был виден дым. Фото

Представитель Украинской Добровольческой Армии "Юг" Сергей Братчук тем временем предположил, что в Моздоке дроны могли нацелиться на 68-й арсенал ГРАУ площадью 2,2 кв км.

"Вероятно, на этом ГРАУ хранятся северокорейские боеприпасы и ракеты. Кроме того, в 2024 году на эту базу были отправлены две партии боеприпасов с беларуских баз, что говорит об активной роли объекта в цепочке поставок на фронт", – пишет Братчук.

Всего, по версии минобороны РФ, в ночь на 9 апреля российская ПВО якобы перехватила и уничтожила 158 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, из них, кроме 15-ти в Северной Осетии – 67 БпЛА в Краснодарском крае, 29 БпЛА в Ростовской области. Всего, утверждают в государстве-агрессоре, российская ПВО работала над 10 регионами РФ, оккупированным Крымом, а также в акватории Черного и Азовского морей.

Напомним, ранее стали известны новые детали атаки на завод в Самарской области, производящий взрывчатку. Поражение 5 апреля произвели воины Службы безопасности Украины.

В тот же день украинские дроны атаковали единственный в Россиизавод, производящий оптоволокно для дронов. Там вспыхнул пожар. Спустя несколько часов предприятие было атаковано повторно.

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