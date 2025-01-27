Под прицелом был НПЗ: в Тверской области пожаловались на атаку дронов. Видео

В ночь на понедельник, 27 января, в Тверской области России стало горячо. Украинский дрон с красноречивым названием "Лютый" атаковал нефтебазу вблизи поселка Элеватор.

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Местные жители активно делились в соцсетях видео, на которых слышен звук беспилотника, а также взрывы в районе Тверского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ). Это предприятие принадлежит ОАО "Сургутнефтегаз".

Несмотря на очевидные тревожные кадры и жалобы жителей, официальные власти РФ заявляют, что "все сбили" и последствий нет. По словам Минобороны РФ, системы ПВО за ночь якобы перехватили 32 украинских дрона, в том числе один в Тверской области. Однако люди, проживающие вблизи НПЗ, сообщают о выбитых окнах в результате взрывов. Видимых пожаров или серьезных повреждений зафиксировано не было.

Украинские беспилотники достигли Твери – города, расположенного в 750 км от Украины, около полуночи. Сам факт атаки хоть и с "минимальными последствиями", как утверждают россияне, показателен.

В Орловской области РФ был совершен удар по складам хранения российских ударных БПЛА. Операцию провели Воздушные силы ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны. Результаты и масштабы повреждений уточняются, но предварительно известно, что оккупанты потеряли более 200 "Шахедов".

Как писал OBOZ.UA: в ночь на 26 января в Рязани во второй раз за несколько дней прогремели взрывы. В ГШ ВСУ заявили, что Силы обороны нашей страны повторно поразили объекты "Рязанской нефтеперерабатывающей компании", задействованной в обеспечении оккупационной армии страны-агрессора.

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