Под прицелом была нефтебаза: дроны снова атаковали российский Ярославль, произошел пожар

29 мая в российском городе Ярославль снова пожаловались на атаку дронами на "объект хранения топлива". На объекте возник пожар, отмечается, что перекрыто движение транспорта.

Видео дня

Об этом сообщило российское независимое издание ASTRA. Всего в том месте расположена большая промзона города, где содержатся нефтеперерабатывающие и топливные объекты.

Что известно

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев подтвердил "массированную атаку дронов" на промышленный объект около 4 утра, отметив о сбивании и о том, что якобы пострадавших нет.

"Сегодня на регион была осуществлена массовая атака украинских БПЛА. Большинство беспилотников сбиты, нопопало в промышленные объекты хранения топлива. Возгорание ликвидируют специальные службы. Пострадавших нет", – написал он.

И также написал о перекрытии движения транспорта в сторону Москвы :

"В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной".

Что расположено в той промышленной зоне

В районе выезда из Ярославля по Московскому проспекту и Юго-Западной окружной находится крупная южная промзона города, где расположены нефтеперерабатывающие и топливные объекты: Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез (ЯНОС), Ярославская нефтебаза "Спецторг Плюс" на Тормозном шоссе (перевалочная нефть, битумный завод, ТЭЦ-3 и другие промышленные объекты). Сам Московский проспект фактически ведет к НПЗ и промзоне.

Ярославль уже подвергался атакам

Отметим, это уже не первая атака на Ярославль за последнее время. Ночью 25 мая россияне уже жаловались на взрывы в Ярославле и Белгороде.

Тогда в паблике Exilenova+ опубликовали несколько снятых местными жителями видео из города. На них слышны звуки двигателей дронов, попытки российской ПВО сбить их из стрелкового оружия, а также взрывы.

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев заявил об "отражении налета" и о "незначительном осколочном ранении", которое получила местная жительница.

Также он объявлял о перекрытии движения через перекресток Московского проспекта и Юго-Западной окружной дороги на выезде из Ярославля в направлении Москвы.

Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в этом перекрытии видит маркер, что дроны пытались снова атаковать НПЗ в Ярославле.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что российский Волгоград в ночь на 29 мая оказался под атакой дронов. Их целью стал местный НПЗ – "Лукойл-Волгограднефтепереработка", на предприятии вспыхнул пожар. Этот завод атакован как минимум в десятый раз.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!