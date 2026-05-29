Под прицелом была нефтебаза: дроны снова атаковали российский Ярославль, произошел пожар
29 мая в российском городе Ярославль снова пожаловались на атаку дронами на "объект хранения топлива". На объекте возник пожар, отмечается, что перекрыто движение транспорта.
Об этом сообщило российское независимое издание ASTRA. Всего в том месте расположена большая промзона города, где содержатся нефтеперерабатывающие и топливные объекты.
Что известно
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев подтвердил "массированную атаку дронов" на промышленный объект около 4 утра, отметив о сбивании и о том, что якобы пострадавших нет.
"Сегодня на регион была осуществлена массовая атака украинских БПЛА. Большинство беспилотников сбиты, нопопало в промышленные объекты хранения топлива. Возгорание ликвидируют специальные службы. Пострадавших нет", – написал он.
И также написал о перекрытии движения транспорта в сторону Москвы :
"В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной".
Что расположено в той промышленной зоне
В районе выезда из Ярославля по Московскому проспекту и Юго-Западной окружной находится крупная южная промзона города, где расположены нефтеперерабатывающие и топливные объекты: Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез (ЯНОС), Ярославская нефтебаза "Спецторг Плюс" на Тормозном шоссе (перевалочная нефть, битумный завод, ТЭЦ-3 и другие промышленные объекты). Сам Московский проспект фактически ведет к НПЗ и промзоне.
Ярославль уже подвергался атакам
Отметим, это уже не первая атака на Ярославль за последнее время. Ночью 25 мая россияне уже жаловались на взрывы в Ярославле и Белгороде.
Тогда в паблике Exilenova+ опубликовали несколько снятых местными жителями видео из города. На них слышны звуки двигателей дронов, попытки российской ПВО сбить их из стрелкового оружия, а также взрывы.
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев заявил об "отражении налета" и о "незначительном осколочном ранении", которое получила местная жительница.
Также он объявлял о перекрытии движения через перекресток Московского проспекта и Юго-Западной окружной дороги на выезде из Ярославля в направлении Москвы.
Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в этом перекрытии видит маркер, что дроны пытались снова атаковать НПЗ в Ярославле.
Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что российский Волгоград в ночь на 29 мая оказался под атакой дронов. Их целью стал местный НПЗ – "Лукойл-Волгограднефтепереработка", на предприятии вспыхнул пожар. Этот завод атакован как минимум в десятый раз.
