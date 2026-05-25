В Ярославле и Белгороде прогремели взрывы, поднялся дым. Фото и видео

Ночью 25 мая россияне жаловались на украинские атаки на Ярославль и Белгород. В обоих городах звучали взрывы.

В Белгороде местные власти заявили о "попаданиям по объектам критической инфраструктуры", там возникли перебои со светом, а в Ярославле перекрывали выезд из города в сторону Москвы. Кадры с мест, снятые россиянами, собрали в Telegram-канале Exilenova+.

Взрывы в Ярославле

Сообщение о взрывах в Ярославле появилось в канале Exilenova+ в 03:38 ночи 25 мая.

"Ярославль, местные сообщают об атаке и взрывах", – отмечено в нем.

Также в Exilenova+ опубликовали несколько снятых местными жителями видео из города. На них слышны звуки двигателей дронов, попытки российской ПВО сбить их из стрелкового оружия, а также взрывы.

Официально местные власти последствий атаки не подтверждают. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев заявил об "отражении налета" и о "незначительном осколочном ранении", полученном местной жительницей.

Также он объявлял о перекрытии движения через перекресток Московского проспекта и Юго-Западной окружной дороги на выезде из Ярославля в направлении Москвы. К утру движение возобновили.

Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в этом перекрытии видит маркер, что дроны пытались снова атаковать НПЗ в Ярославле.

"Под атакой НПЗ. Официальный Ярославль перекрыл выезд из городе в направлении Москвы (район промзоны НПЗ) из-за работы огневых групп по БПЛА", – написал Андрющенко.

Такого же мнения придерживается и Telegram-канал "Оперативний ЗСУ".

Впрочем, кадров, свидетельствующих об успешном ударе по НПЗ, на момент публикации новости в сети не было.

Взрывы в Белгороде

В 05:30 в Exilenova+ сообщили также об атаке на Белгород.

"Белгород, также сообщают об атаке и прилете", – отмечено в сообщении.

По версии местных властей, город оказался под "массированным ракетным обстрелом". Он, как утверждают в оперштабе Белгородской области, привел к "выбитым окнам" и "посеченным фасадам" в двух офисных зданиях, "в том числе на предприятии", а также к "повреждению остекления в двух многоквартирных домах". Пострадал охранник одного из зданий.

Впрочем, мэр Белгорода Валентин Демидов также заявил о "попаданиях по объектам энергетической инфраструктуры", вследствие которых в некоторых районах облцентра пропал свет и возникли перебои с водой.

Также стало известно, что дроны атаковали НПС "Транснефть" во Владимирской области РФ.

Также стало известно, что дроны атаковали НПС "Транснефть" во Владимирской области РФ.

Кроме того, в Генштабе сообщили, что Силы обороны поразили один из ключевых экспортных нефтяных объектов РФ в Черноморском регионе, а также ряд других объектов, включая патрульный корабль и ракетный катер в Новороссийске.

