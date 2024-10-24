Под 'прицелом' Киев, Одесса, Днепр и другие города: в ГУР предупредили о подготовке митингов-провокаций в городах Украины

В четверг, 24 октября, в Главном управлении разведки предупредили о подготовке митингов-провокаций в городах Украины. Мероприятия могут проводиться во многих областных центрах.

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Как отметили в ГУР, соответствующие "проплаченные сборища" хотят собрать в Киеве, Одессе, Днепре и других городах. Там также добавляют, что эти мероприятия направлены на дискредитацию военно-политического руководства Украины, в частности спецслужб.

В ведомстве также проинформировали о том, что анонимные аккаунты в мессенджере Telegram ищут людей, согласных за деньги выйти на "митинги".

"Покупаемых просят снимать фото и видео с провокационных акций, чтобы создать "картинку" с целью общественной поляризации и создания напряжения внутри Украины", – отмечают в ГУР.

Военная разведка также предостерегает граждан Украины от участия во вредных для национальной безопасности мероприятиях.

"Будем бдительны, мудры и крепки! Борьба за Украину продолжается!" – резюмировали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Украине зафиксирована новая волна киберугроз, направленных на государственные организации из-за массового распространения вредных электронных писем. Гражданам следует особенно внимательно относиться к фальшивым письмам, связанным с сервисами Amazon, Microsoft.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, северокорейские хакеры за семь лет украли криптовалюту на сумму около 3 миллиардов долларов. Эти средства были ориентированы на финансирование ядерной и ракетной программ КНДР.

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