Под Ростовом россияне построили новую военную базу: могут использовать для обеспечения оккупационных войск в Украине. Фото

Российские оккупанты возвели новую военную базу в городе Новочеркасске вблизи Ростова на Дону в РФ, в 200 км от линии фронта. Она появилась в мае 2024 года.

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Об этом свидетельствуют спутниковые снимки Planet Labs, которые получили "Схемы", проект "Радио Свобода". Судя по ним, кремлевские военные развернули свою базу между исправительной колонией и двумя недостроенными общеобразовательными учебными заведениями.

Как считает военный эксперт Михаил Жирохов, исходя из того, что на объекте расположена только грузовая и вспомогательная техника, это может быть база материально-технического обеспечения (МТС) 100-го военного полка МТС ВС РФ.

"Мы видим большое количество грузовиков в цветах военной техники. Ни танков, ни БТР-ов спутник не фиксирует, поэтому с высокой вероятностью – это одна из воинских частей материально-технического обеспечения", – отметил специалист.

100-й военный полк МТЗ ВС РФ был создан в 2014 году. Среди его задач – доставка военных грузов в зону боевых действий и ликвидация техногенных катастроф, пожаров и паводков.

Также осенью 2022 года экс-командира указанного полка Сергея Сафонова уличили в причастности к убийству мирных жителей во время отступления российской армии из-под Изюма на Харьковщине. Согласно перехваченным звонком русского военного, оккупант, вероятно, зарезал пожилую женщину, а его подчиненный застрелил ее мужа.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В российском Ростове-на-Дону заявили о "плановых" отключениях электроэнергии в течение недели, которые согласно графику иногда будут продолжаться почти весь рабочий день. В регионе заявляют, что это связано с проверкой состояния линий электропередачи, однако горожане связывают отключение с ударами ВСУ по объектам на территории России и даже заявляют о том, что не нужно было вторгаться в Украину.

– ГУР внимательно следит за ситуацией на Ростовской АЭС после сообщений о возможном выбросе радиации на этом объекте. Официально в России аварию не подтвердили, однако российские власти систематически пытаются скрывать техногенные проблемы.