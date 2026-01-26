Под ударом был НПЗ: дроны атаковали Славянск-на-Кубани, произошел пожар. Фото и видео

В России в ночь на 26 января пожаловались на украинскую атаку на Краснодарский край. Взрывы прозвучали в городе Славянск-на-Кубани, после них местные жители наблюдали зарево от пожара.

Местные власти атаку признали и заявили об "обломках", упавших на территории сразу двух предприятий, одним из них предположительно является местный НПЗ "Славянск-Эко". Об атаке также сообщал Telegram-канал Exilenova+.

Что известно

Сообщения о первых взрывах в Славянске-на-Кубани начали появляться около часа ночи (по киевскому времени). Примерно тогда же местные жители писали в сети, что целью атаки стал Славянский НПЗ.

Ближе к 4 часам утра атаку признали в региональном оперативном штабе. К тому времени в сети уже гуляли кадры из города, зафиксировавшие не только безуспешные попытки российской ПВО сбить летящие к целям дроны, но и зарево от прилетов.

Так что в Оперативном штабе Краснодарского края были вынуждены сообщить о том, что БпЛА летели на Кубань не зря.

"Фрагменты БПЛА упали на территории двух предприятий Славянска-на-Кубани, пострадал один человек. Его госпитализировали с травмой, не угрожающей жизни. Также на территории предприятий произошли возгорания, которые ликвидируют специалисты соответствующих служб", – заявили местные власти.

Какое именно второе предприятие "уничтожало" этой ночью летевшие к нему БпЛА – на данный момент неизвестно. Что же касается нефтеперерабатывающего завода – там, как пишет Exilenova+, по утверждениям местных жителей "горит одна из бочек на НПЗ".

В российском МЧС о последствиях прилетов не сообщали ничего. Вместо этого там взялись запугивать россиян ответственностью за публикацию видео с места, а также тем, что упавшие обломки дронов могут быть не только взрывоопасными, но и "зараженными".

Славянский нефтеперерабатывающий завод (также известный как "Славянск Эко") — это предприятие нефтеперерабатывающей отрасли России, расположенное на южной окраине Славянска-на-Кубани. По состоянию на 2021 год общая мощность первичной переработки нефти на этом предприятии составляла 5,2 млн тонн в год.

Славянский НПЗ уже несколько раз становился мишенью для украинских БпЛА. Так, по нему прилетало, в частности, 17 марта, 19 мая 2024 года, а также в феврале, августе, ноябре и декабре 2025 года. И прилетало удачно. К примеру, после майского удара в 2024-м завод останавливал работу.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Силы обороны поразили нефтебазу в Пензенской области России, РЛС и другие объекты врага. Атаку подтвердили в Генеральном штабе ВСУ, там также поделились имеющейся на тот момент информацией о последствиях ударов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!