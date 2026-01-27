Под ударом оказались детсад и лицей: в Одессе в результате вражеской атаки повреждены учебные заведения. Фото

В Одессе из-за массированной атаки врага, произошедшей в ночь на 27 января, поражения получили образовательные учреждения. В частности, разрушения зафиксированы в детском саду и лицее строительства и архитектуры.

Об этом сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер. Он добавил, что все экстренные службы работают на местах атак.

"В результате массированного ночного обстрела пострадали учебные заведения Одессы", – написал чиновник.

Подробности атаки

Так, из-за вражеского удара повреждено Одесское учреждение дошкольного образования "Ясли-сад" №14. Взрывной волной выбиты окна и разрушены межкомнатные двери.

Также снова поврежден Одесский профессиональный лицей строительства и архитектуры, который лишь недавно оказался под атакой дронов – тогда там было уничтожено более 200 окон и повреждены учебные лаборатории.

"Этой ночью враг снова коварно атаковал лицей. Один из лучших профтехов города и области получил существенные повреждения. В здании возник пожар, который оперативно ликвидировали пожарные", – говорится в сообщении.

По словам Кипера, на местах работают все соответствующие службы, которые документируют последствия обстрелов и определяют объемы нанесенного ущерба.

Как сообщалось ранее, 27 января учебные заведения Одесской области перешли на дистанционный формат работы из-за неблагоприятных погодных условий.

"О дальнейшей ситуации и возможных изменениях в организации образовательного процесса будет сообщено дополнительно", – отметил чиновник.

Последствия российского удара

По информации начальника Одесской городской военной администрации Сергея Лысака, в городе продолжается ликвидация последствий ночной атаки.

"Коммунальные и экстренные службы продолжают работу на местах попаданий", – написал он.

В Приморском районе повреждены 43 дома и по меньшей мере 122 квартиры.

Спасатели ГСЧС разбирают завалы, в развернутый штаб по ликвидации последствий уже обратилось 67 человек.

В Пересыпском районе повреждены 3 дома. Выбито более 200 окон, из которых 51 конструкция уничтожена огнем полностью.

В Хаджибейском районе продолжается поисково-спасательная операция, до сих пор считаются пропавшими три человека.

"Жителям помогают закрывать выбитые окна пленкой и плитами OSB. На местах работают оперативные штабы, где можно получить консультацию по компенсациям по программе єВідновлення и помощи из городского бюджета", – указано в сообщении.

Что предшествовало

В ночь на вторник, 27 января, российские войска устроили массированную дроновую атаку на Одессу. Враг направил на город более 15 беспилотников-камикадзе. В результате вражеской атаки в Одессе повреждены объект инфраструктуры, жилые дома и строительная площадка.

Как сообщал OBOZ.UA, 21 января российские войска снова атаковали Одесскую область – взрывы раздавались на юге региона. В результате ударов дронов повреждениям подверглась жилая и промышленная инфраструктура. Известно об одном пострадавшем.

