Под Угледаром украинские воины разнесли целую колонну оккупантов: те даже не успели подойти к позициям ВСУ. Видео

Вооруженные силы Украины продолжают наносить огромные потери российской оккупационной армии на Угледарском направлении. Враг пытается бросать в бой большое количество живой силы и техники, но каждый раз украинские воины отбивают попытки наступления захватчиков.

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Накануне артиллеристы 72-й бригады разбили колонну оккупантов на подступах к Угледару. Об этом говорится в сюжете ТСН (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Воины успешно отработали по колонне оккупантов из САУ М109. В свою очередь российские террористы безуспешно пытаются "охотится" на артиллерийские установки ВСУ с помощью авиации, в том числе, беспилотников.

Воины рассказывают, что во время большого наступления российской армии на Угледар военнослужащие 72-й бригады наносили сотни артударов по врагу. Всего из одной САУ за день могли выпустить около 300 снарядов.

Артиллеристы добавили, что с помощью САУ М109 удается уничтожать не только российские танки. Целью также становится пехота и другая техника оккупационной армии.

Напомним, в районе Угледара Донецкой области оккупанты практически прекратили атаковать украинские позиции ночью. Это время противник использует для восстановления своих сил, чтобы подтягивать резервы и личный состав.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– За последние две недели ВС РФ потеряли под Угледаром по меньшей мере 71 единицу техники, заявляла OSINT-организация WarSpotting 16 февраля.

– В сеть попало видео уничтожения вражеской тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" в районе города Угледар. Операцию провели воины 72-й отдельной механизированной бригады им. Черных Запорожцев.

– Британская разведка предполагает: Россия может усилить наступление на Угледар мобилизованными или за счет повторного ввода в район оставшихся частей Северного флота ВМС РФ.

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