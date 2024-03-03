Под завалами в Одессе могут быть еще дети: Зеленский рассказал о спасательной операции

Под завалами многоэтажки в Одессе, разрушенной российским дроном-камикадзе в ночь на 2 марта, могут находиться дети. Спасательно-поисковая операция продолжается непрерывно.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он рассказал о ситуации на месте очередного военного преступления РФ.

Глава государства отметил, что на месте разрушенной многоэтажки уже вторые сутки работают спасатели, полицейские, коммунальщики.

"В общей сложности задействованы 215 человек. Благодарен каждому волонтеру, который помогает", – подчеркнул президент.

Зеленский напомнил, что по состоянию на 14 часов 3 марта известно о десяти погибших, среди которых трое детей.

"Марк, которому еще не исполнилось даже трех лет, Елизавета, восемь месяцев, и Тимофей, четыре месяца. Украинские дети – военные цели России. Вот с кем воюют эти изверги. Мои соболезнования всем родным, близким", – отметил глава государства.

Он заверил, что всем пострадавшим оказывается необходимая помощь. Но добавил, что количество жертв преступления России может быть не окончательным.

"Пять человек удалось спасти. Известно, что под завалами еще могут находиться дети. Работы по поиску будут продолжаться, пока не будет выяснена судьба всех, кто был в доме", – подчеркнул Зеленский.

Он снова поблагодарил каждого, кто участвует в разборе завалов и помогает пострадавшим физически и психологически.

"Благодарю всех, кто участвует в спасательной операции, кто поддерживает людей, помогает раненым. И я благодарю каждого и каждую, кто уничтожает оккупантов, российскую технику и логистику. Каждая российская потеря на фронте – это ответ нашего государства на российский террор. Мир должен реагировать на каждое проявление российского зла и давать отпор действиям России. Каждый проигнорированный миром российский террористический акт позволяет и дальше убивать. Мы должны победить в этой войне. Только украинская сила сможет обеспечить украинцам нормальную жизнь", – резюмировал президент.

Напомним, в ночь на 2 марта российские войска атаковали Украину 17 дронами. Силы ПВО сбили 14 из них.

В Одессе в результате падения "Шахеда" на жилую многоэтажку был полностью разрушен подъезд. По состоянию на 9 часов утра известно по меньшей мере о десяти погибших

Среди жертв – трое детей: мальчики 3 лет и 4 месяцев, а также 8-месячная девочка. В частности, 4-месячный малыш погиб вместе со своей мамой. А трехлетний мальчик – с папой, мама малыша в тяжелом состоянии госпитализирована в реанимацию. Еще одну маму с ребенком нашли под завалами утром 3 марта.