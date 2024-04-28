Подавала ли Украина запрос о возвращении мужчин из Польши: посол дал ответ

На данный момент Киев не обращался к польской стороне с просьбой помочь вернуть в Украину мужчин призывного возраста. В частности, речь идет о наших гражданах, у которых заканчивается разрешение на проживание в Польше.

Об этом в субботу, 27 апреля, в эфире программы "Один на один" на TVN24 сказал посол Украины в Польше Василий Зварыч. "Давай подождем. Думаю, все пройдет нормально, без паники", – отметил он.

По словам дипломата, то, как обращаться с гражданами других стран, это "суверенное решение каждого государства". Так он прокомментировал заявление сената Берлина о том, что граждане Украины призывного возраста смогут находиться в Германии с недействительными паспортами.

"Мы не можем никого заставить. Для нас главное, чтобы реализация закона о мобилизации была эффективной и прозрачной, чтобы все знали, о чем идет речь. Поэтому мы работаем над тем, чтобы разъяснить это нашим гражданам", – сказал Зварыч.

По оценкам Украины, только в Польше есть десятки тысяч украинских мужчин призывного возраста, однако эти данные очень приблизительные. Киев хочет их проверить, что станет возможным после вступления в силу закона о мобилизации. К тому времени мужчины призывного возраста будут знать, как им обновить свои данные. Есть идея, чтобы это можно было сделать дистанционно.

Зварыч подчеркнул, что "мобилизация не является чем-то новым во время войны". Война в Украине продолжается, нашей стране нужны люди, чтобы обеспечить ротацию военных на фронте.

"Речь идет прежде всего о двух вещах: справедливости и долге. Справедливость, прежде всего, в отношении наших героев, сидящих в окопах. Они должны очень четко видеть, что за ними стоит государство, и они также должны иметь минутку перевести дух", – сказал посол, добавив, что обязанность защищать Родину возложена на "каждого гражданина Украины, независимо от места жительства".

Напомним, что министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш заявил, что Варшава может предоставить Украине помощь в вопросе возвращения домой военнообязанных мужчин. Он подчеркнул, что граждане Украины имеют перед своим государством обязанности.

Как сообщал OBOZ.UA, территориальные центры комплектования и социальной поддержки Украины (ТЦК и СП) за границей не будут работать. Идея вручения повесток за пределами государства выглядит невыполнимой, заявили в Минобороны Украины.

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