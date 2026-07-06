"Подавление бесполезно": "Флеш" рассказал о "Шахедах" новой модификации, которые начала применять Россия

Россия меняет тактику использования ударных беспилотников, все активнее применяя реактивные "Шахеды" и новую модификацию дронов с системой захвата целей. В то же время обычные бензиновые беспилотники противник переориентирует преимущественно на удары по приграничным регионам Украины, где они используют другие принципы навигации и управления.

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Об этом сообщил советник министра обороны Украины, специалист по военным технологиям Сергей "Флеш" Бескрестнов.

Россия переходит с бензиновых на реактивные "Шахеды"

По словам Флеша, нынешнее изменение российской тактики соответствует прогнозу, который он сделал ещё год назад.

Он пояснил, что после того, как украинская противовоздушная оборона научилась сбивать 92–96 % бензиновых "Шахедов", их массовое применение для нанесения ударов по глубокому тылу Украины утратило эффективность.

Именно поэтому российские войска всё чаще используют реактивные "Шахеды", а их количество постоянно растёт.

По мнению эксперта, нынешнее сокращение общего количества беспилотников, запускаемых по Украине, вряд ли связано с производственными или экономическими трудностями России.

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"Флеш" считает, что российская оборонная промышленность, вероятно, переориентирует часть производственных мощностей на серийный выпуск именно реактивных модификаций "Шахедов".

Бензиновые дроны массово применяются у границы

В то же время традиционные бензиновые "Шахеды" Россия продолжает активно использовать для атак на приграничные области Украины.

По словам Бескрестнова, ежедневно около 200 таких беспилотников атакуют объекты вблизи государственной границы.

Основными целями становятся автозаправочные станции, склады, энергетическая инфраструктура и транспортные объекты.

Эксперт пояснил, что вблизи российской границы оккупанты широко используют радиоуправление через меш-модемы. Именно поэтому подавление спутниковой навигации в таких условиях практически не дает результата.

"Близость к границе дает возможность массово использовать радиоуправление через меш-модемы. Подавление систем спутниковой навигации в таких ситуациях бесполезно", — отметил Бескрестнов.

Россия переходит к выборочным ударам по приоритетным целям

По оценке "Флеша", российские войска также меняют саму концепцию использования ударных беспилотников.

Если раньше акцент делался на массированных атаках большим количеством дронов, то теперь противник всё чаще переходит к выборочным ударам по приоритетным целям.

Перед атакой оккупанты проводят многоуровневую разведку объектов, изучают расположение украинских средств радиоэлектронной борьбы, радиолокационных станций и систем противовоздушной обороны.

Кроме того, они анализируют возможные маршруты обхода украинских перехватчиков и прокладывают траектории полета на разных высотах и скоростях.

Россия применяет "Шахеды" с функцией захвата целей

Особое внимание Бескрестнов уделил использованию Россией новой модификации беспилотников – "Шахедов" типа "Сикер".

По его словам, эти дроны оснащены функцией автоматического захвата цели, что может повышать точность поражения и затруднять противодействие таким беспилотникам.

По мнению эксперта, совокупность этих изменений свидетельствует о постепенной эволюции российской тактики применения ударных дронов и ее адаптации к возможностям украинской системы противовоздушной обороны.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине создали новый перехватчик "Шахедов" APUS-1, предназначенный для борьбы с ударными дронами типа Shahed и разведывательными беспилотниками. Одной из главных особенностей новой разработки является возможность автономной работы без использования GPS, что позволяет эффективнее действовать в условиях активной радиоэлектронной борьбы.

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